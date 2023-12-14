رغم فوائده، استشاري تغذية علاجية تحذر من تناول اللب السوري في هذه الحالة

فوائد اللب السوري، اللب السوري من التسالي المصرية الشعبية الشهيرة التي تباع بأسعار اقتصادية وله عشاق كثيرون لمذاقه المميز.

وفوائد اللب السوري، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن اللب السوري من الحبوب الشهيرة والمهمة وهو بذور عباد الشمس الزهرة الشهيرة المعروفة بقيمتها الغذائية العالية واحتوائها على الدهون الصحية التى يحتاجها الجسم.

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القيمة الغذائية الموجودة في اللب السوري

وأضافت منى، أن من اللب السوري يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والسيلينيوم والدهون الصحية ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

محاذير تناول اللب السوري

وتابعت، أنه لتناول اللب السوري بدون أي مشكلات صحية يحب تناوله بدون ملح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى والضغط واحتباس السوائل بالجسم والتهابات البول، لذا يجب تناول اللب السوري غير مملح.

فوائد اللب السوري، فيتو

فوائد اللب السوري

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللب السوري مهم للصحة لذا يجب تناوله باستمرار، ومن فوائد اللب السوري:-

يساعد في الاسترخاء لاحتوائه على الماغنيسيوم.

يقلل الشعور بالقلق والتوتر والضغط النفسي.

يساعد على النوم بهدوء.

يساعد على ضبط مستوى السكر والضغط بالدم، وذلك في حالة تناوله بدون ملح، حيث يحتوى على العناصر المهمة التي تنظم مستويات الضغط والسكر بالدم.

يحمي من ألزهايمر وأمراض الشيخوخة لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

يحمي من هشاشة العظام لاحتوائه على الكالسيوم.

يخفض نسبة الكوليسترول بالدم لاحتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تذيب الدهون.

ينظم عملية الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك، لأنه يحتوى على الألياف التي تنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.

يحتوى على السيروتونين وبالتالي يحسن المزاج ما يقلل فرص الإصابة الاكتئاب.

يعزز صحة القلب والمخ ويقلل فرص الإصابة بالجلطات لأنه يحتوى على دهون صحية تذيب الكوليسترول والدهون الضارة بالجسم.

يساعد على تقوية المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة والألياف التي يحتاجها الجسم.

يساعد الجسم في مقاومة الخلايا السرطانية لأنه يمنع تكونها، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يحافظ على شباب البشرة وجمالها لاحتوائه على الزيوت الطبيعية التي تعزز من جمال البشرة.

يساعد على الشعور بالشبع وقليل السعرات الحرارية في حالة تناوله بدون ملح، وبالتالي يعتبر سناكس صحي خلال فترات الريجيم.

يقوي العظام والعضلات لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يساعد في تقوية الأعصاب لأنه ينشط الأوعية الدموية والعضلات.