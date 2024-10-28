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خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجما نتنياهو: لا إنجازات لحكومة أدمنت الرقص على الدماء

لبيد ، فيتو
لبيد ، فيتو

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، مشيرًا إلى غياب أي إنجازات تذكر في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. 

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، خلال تصريحاته الأخيرة، أن "الحكومة الحالية لا تتحمل مسئولية إخفاقاتها ولا تسعى لتحسين الوضع الأمني أو الاقتصادي في البلاد"، مشددًا على ضرورة أن يتحمل رئيس الوزراء مسئولية مقتل الجنود والإخفاقات في التعامل مع الأزمة.

لبيد يتهم المتطرف بن غفير بالرقص على الدماء 

واتهم لبيد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتركيز على التغريدات والرقص على "الدماء" في وقت الأزمات الأمنية، في حين وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه "لا يملك آلة حاسبة"، متهمًا إياه بإحداث عجز ضخم بقيمة 4 مليارات شيكل. 

كما أشار إلى أن الحكومة الحالية فشلت في توحيد الشعب بعد هجوم 7 أكتوبر -طوفان الأقصى- ولم تتخذ خطوات لإغلاق الوزارات الائتلافية غير الضرورية.

واختتم لابيد بالقول: إن حكومة نتنياهو "أضعفت إسرائيل ولم تحقق أي تقدم ملموس"، مطالبًا برحيلها بعد أن فقدت الثقة والدعم الشعبي".

لبيد: نتنياهو يواصل إعاقة صفقة الرهائن لأسباب سياسية

لابيد: نتنياهو تخلى عن المختطفين

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نتنياهو لبيد إسرائيل يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد

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