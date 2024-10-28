الإثنين 28 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: إذا سقطت إسرائيل انتهى العالم أجمع

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أن إيران تسعى لتطوير قنابل نووية هدفها تدميرنا وتملك صواريخ بعيدة المدى عابرة للقارات.

وواصل  نتنياهو مزاعمه قائلا "إيران تزود وكلاءها بأسلحة قاتلة ونحن نقف عائقا أمامها ونفشل مخططاتها الشريرة.. ونحن أمام تحد مختلف يهددنا ويهدد الشرق الأوسط والعالم أجمع".

الأهداف العسكرية في إيران

وتابع نتنياهو: "ضربنا مصانع كبرى في إيران وأشكر حلفاءنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة على التعاون المستمر..كذلك ضربنا المنظومات الدفاعية الإيرانية والصواريخ التي توجهها إيران باتجاهنا".

واستطرد نتنياهو: نجتث بشكل ممنهج ونقطع أذرع الأخطبوط الإيراني وهاجمنا العشرات من الأهداف العسكرية في إيران.. وصفينا المسؤولين عن مهاجمتنا في 7 أكتوبر ودمرنا البنى التحتية الإرهابية لحماس.. صورة النصر الساحق ليست شعارا بل أفعال".

واستكمل نتنياهو قائلا "تعرضنا لضربة قاسية لكننا لم نركع ورددنا بحرب تغير وجه الشرق الأوسط.. لم نعد جميع الرهائن لكننا سنعيد الأحياء منهم والأموات.. لقد وقفنا على أرجلنا وقدنا  حربا لا هوادة فيها ضد أعدائنا تغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا سقطت إسرائيل سقط العالم كله ونحن لن نخسر وسننتصر للبشرية جمعاء".

قائد الحرس الثوري الإيرانى يتحدث عن الضربة الإسرائيلية

تحدث القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، اليوم الإثنين، لأول مرة علنًا بعد هجوم إسرائيل على بلاده في مطلع الأسبوع الجاري.

وقال سلامي في رسالة تعزية للجيش، عن الضربة الإسرائيلية إنها "غير شرعية وغير قانونية". وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن 4 من الدفاع الجوي الإيرانية، قتلوا في الهجوم يوم السبت الماضي، بالإضافة إلى مقتل مدني واحد. 

سلامى يسخر من عدم قدرة إسرائيل على المواجهة فى ساحة المعركة

وقال سلامي إن هجوم الاحتلال كان "مؤشرًا على خطأ في الحسابات وعجز إسرائيلي عن المواجهة في ساحة المعركة مع المسلحين المدعومين من إيران خاصةً في غزة ولبنان" .

وأضاف سلامي، أن "العواقب المريرة ستكون أبعد من خيال المحتلين"، وذلك في إشارة إلى إسرائيل.

 

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