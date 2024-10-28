الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: نوافق على مقترح صفقة وقف النار بغزة علي الفور في هذه الحالة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أنه لو كان مقترح الصفقة في غزة هو وقفا للنار ليومين مقابل 4 أسرى فسيقبله فورا، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

رئيس الموساد في الدوحة للتفاوض بشأن صفقة محتملة

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير اليوم الإثنين، أن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنيع، سيبقى بالدوحة عقب اجتماع استمر طوال الليل بشأن الخطوط العريضة المحدثة لصفقة أسرى محتملة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الأطراف المعنية تدرس إمكانية استئناف المفاوضات واجتماع الفرق الفنية خلال أيام.

ويوم الخميس الماضي ذكرت القناة الـ13 العبرية في تقرير، أن وفدًا إسرائيليًّا برئاسة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، سيتوجه إلى العاصمة القطرية “الدوحة” لاستئناف محادثات صفقة تبادل الأسرى.

وفي السياق ذاته أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بيتسائيل سموتريتش، عن رفضهما استئناف المفاوضات مع حركة حماس وعارضا توجه رئيس الموساد للدوحة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 7 ضباط وجنود بمعارك جنوب لبنان

صحيفة هآرتس: رئيس الموساد سيبقى بالدوحة عقب اجتماع بشأن صفقة أسرى محتملة


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

نتنياهو غزة مقترح الصفقة في غزة الموساد رئيس الموساد العاصمة القطرية الدوحة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 7 ضباط وجنود بمعارك جنوب لبنان

مصادر: إسرائيل توافق على المبادرة المصرية لوقف إطلاق في غزة

نتنياهو: إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت أمر ممكن بعد انتهاء الهجوم على إيران

مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو يقود إسرائيل نحو الهاوية

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

الكاتبة السودانية أمل أبو القاسم تكشف أسباب عداء ميلشيا الدعم السريع ضد مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads