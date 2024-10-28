نتنياهو: نوافق على مقترح صفقة وقف النار بغزة علي الفور في هذه الحالة

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أنه لو كان مقترح الصفقة في غزة هو وقفا للنار ليومين مقابل 4 أسرى فسيقبله فورا، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

رئيس الموساد في الدوحة للتفاوض بشأن صفقة محتملة

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير اليوم الإثنين، أن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنيع، سيبقى بالدوحة عقب اجتماع استمر طوال الليل بشأن الخطوط العريضة المحدثة لصفقة أسرى محتملة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الأطراف المعنية تدرس إمكانية استئناف المفاوضات واجتماع الفرق الفنية خلال أيام.

ويوم الخميس الماضي ذكرت القناة الـ13 العبرية في تقرير، أن وفدًا إسرائيليًّا برئاسة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، سيتوجه إلى العاصمة القطرية “الدوحة” لاستئناف محادثات صفقة تبادل الأسرى.

وفي السياق ذاته أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بيتسائيل سموتريتش، عن رفضهما استئناف المفاوضات مع حركة حماس وعارضا توجه رئيس الموساد للدوحة.