الأحد 27 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خبير بالشئون الإسرائيلية يكشف عن تغير مفاجئ في سلوك نتنياهو

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال أحمد شديد، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن وسائل الإعلام الإسرائيلي ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن مسألتين في غاية الأهمية، الأولى هى محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استنادا إلى تصريحاته على مدى أكثر من 15 عاما بما يتوافق من الضربة.

 

تراجع في سلوك نتنياهو وتهديداته

وأضاف «شديد»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تراجعا في سلوك بنيامين نتنياهو وتهديداته، موضحا أن جزء من هذا التراجع بسبب الضغوطات الأمريكية أو حسب الإيماءات التي صدرت عن أطراف روسية أو ما صدرت عن وكالة الاستخبارات الأمريكية قبل حوالي 10 أيام.

 

تدمير المشروع النووي الإيراني

وتابع: «اتضح من خلال هذه الإيماءات أن الاحتلال غير قادر على تحقيق أهدافه المتمثلة بتدمير المشروع النووي الإيراني والقضاء على القوة الصاروخية الإيرانية».

ولفت أن المسألة الثانية تتمثل في أن البعض في إسرائيل ما زال يعول على أن هذه الضربة هى مناورة قامت بها طائرات السلاح الجوي الإسرائيلي في محاولة منها لاختبار قدراتها على الوصول وتجاوز الدفاعات الجوية إن كان ذلك من سوريا أو العراق أو الأردن وصولا إلى أهداف شرق إيران.

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وأوضح، أن هناك وجهتي نظر الأولى تقول إن الضربة أشبه بمناورة عسكرية قام بها نتنياهو، والثانية تحاسب نتنياهو على هذا المستوى المتدني من الضربة التي لا ترتقي لمستوى تحريك 160 قطعة جوية تجاه الحدود الشرقية.
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