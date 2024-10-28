جيش الاحتلال يفجر منازل بقرية عيترون في جنوب لبنان (فيديو)

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، فيديو لتفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل في قرية عيترون في جنوب لبنان.

الاحتلال الإسرائيلي يفجر مسجد بلدة يارون جنوب لبنان pic.twitter.com/I5Q3fYbiLj — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) October 6, 2024

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا صباح اليوم، على تفجير مبان في يارين ومروحين والضهيرة وأم التوت.

وقبل حوالي 3 أيام، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين أثناء تفجيرهم مسجد الرسول الأكرم في بلدة الظهيرة بالجنوب. ويظهر الفيديو الجنود وهم يغنون ويضحكون في لحظات التفجير.

🎥- جنود الاحتلال يبثون مقطعًا لتفجير مسجد الرسول الأكرم في بلدة الظهيرة جنوب #لبنان، وسط الضحكات والغناء pic.twitter.com/OIli1AoPDw — عربي بوست (@arabic_post) October 25, 2024

وليست هذه المرة الأولى التي يعمد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تفجير مساجد وأحياء سكنية في الجنوب، فقد سبق أن نشرت منصات إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر تفخيخ وتفجير مبان، مثل تفجير مسجد بلدة يارون في قضاء بنت جبيل ومسجد بلدة الضهيرة.