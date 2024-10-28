الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يفجر منازل بقرية عيترون في جنوب لبنان (فيديو)

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

 تداولت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، فيديو لتفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل في قرية عيترون في جنوب لبنان.

وأقدم  جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا صباح اليوم، على تفجير مبان في يارين ومروحين والضهيرة وأم التوت.

وقبل حوالي 3 أيام، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين أثناء تفجيرهم مسجد الرسول الأكرم في بلدة الظهيرة بالجنوب. ويظهر الفيديو الجنود وهم يغنون ويضحكون في لحظات التفجير.

وليست هذه المرة الأولى التي يعمد فيها جيش الاحتلال  الإسرائيلي إلى تفجير مساجد وأحياء سكنية في الجنوب، فقد سبق أن نشرت منصات إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر تفخيخ وتفجير مبان، مثل تفجير مسجد بلدة يارون في قضاء بنت جبيل ومسجد بلدة الضهيرة.

txt

أبو الغيط: صمت أصدقاء الاحتلال الإسرائيلي عن حرب غزة ولبنان اشتراك في الجريمة

txt

الاحتلال يدعو لإخلاء أحياء مدينة صور اللبنانية بشكل فوري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي مدينة صور اللبنانية

مواد متعلقة

أبو الغيط: صمت أصدقاء الاحتلال الإسرائيلي عن حرب غزة ولبنان اشتراك في الجريمة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض مسيرة بالجليل الغربي

تخطيط وتنفيذ رامى ناطور، 7 نقاط توضح مسار عملية دهس جنود الاحتلال

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

مدبولي: استقبال 9 ملايين لاجئ ومهاجر يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads