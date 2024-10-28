الإثنين 28 أكتوبر 2024
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محافظات

فى استجابة لشكاوي المواطنين..

محافظ القليوبية يعتمد تعريفة سيارات الأجرة بالعبور بين 27.5 جنيه إلى 30 جنيها

المهندس ايمن عطية
المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، فيتو

وافق المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على المذكرة المقدمة من مدير مشروع مواقف السيارات، بأن تكون تعريفة سيارات الأجرة من مجمع موقف بنها العمومي لخط بنها إسكان الشباب بسعر 27.5 جنيه، وتكون بسعر 30 جنيها من مجمع موقف بنها حتى جامعة بنها الأهلية. 

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ويأتى ذلك فى إطار حرص  المحافظ على تخفيف المعاناة على كاهل المواطنين وطلاب الجامعة ويناشدَّ "عطية" المواطنين عدم دفع مبالغ مالية أكثر من المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي سائق يُخالف التسعيرة المُقررة، ويقوم بزيادة الأجرة أو الامتناع عن التحميل بالتصال بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، والتحرُك الفوري بالإبلاغ عن أي مُخالفات قد تحدُث من قبل بعض السائقين غير المُلتزمين بتطبيق أسعار التعريفة المُقررة وذلك على مدار الـ ٢٤ ساعة.


فيما أعلنت محافظة القليوبية في وقت سابق إتاحة أرقام مُخصصة للمواطنين للإبلاغ عن أي مُخالفات في هذا الصدد على الأرقام الآتية الخط الساخن (114)، إضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضي 0133222979& 0133212466 ورقم الواتس آب عبر الرسائل النصية (01119992624) مع ذِكر مكان الموقف ورقم السيارة المُخالفة

 

 إضافة إلى رقم (١٦٥٢٨) التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وموقع المنظومة على الإنترنت www shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني من خلال تحميله على الهواتف المحمولة.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية جامعة بنها الاهلية محافظة القليوبية

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