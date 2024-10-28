حملة لإزالة التعديات على المصارف في طنطا (فيديو)

شنت محافظة الغربية من خلال هندسة صرف مركز ومدينة طنطا اليوم الإثنين حملة مكبرة برئاسة المهندسة نورا رشاد وقوة من مديرية الأمن ومركز شرطة طنطا لإزالة التعديات على المصارف التابعة لوزارة الرى.

وقال المهندس سعيد مخيمر رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري على الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

وأكد "مخيمر" أن هناك تعاون مستمر مع مديرية أمن الغربية من أجل تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات الصادرة والتي تم حصرها من قبل لافتًا إلى أنه سوف يتم تنفيذ الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍّ يتم رصدها في المهد سواء كانت على أراضي الدولة سواء كانت مبانى أو زراعية أو على مجرى نهر النيل.

وأضاف المهندس وليد المكاوى مدير عام صرف الغربية أيضا أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على أملاك الدولة.

