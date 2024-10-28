قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 6 سنوات لنجار مسلح لاتجاره في الحشيش بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

إحالة نجار مسلح للجنايات لاتجاره في الحشيش بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

أحالت النيابة العامة المتهم "عصام.ف.م" ٢٩ سنة - نجار مسلح - مقيم في: ۲۳ شارع علي بدر - الترعة البولاقية، في القضية رقم ۱۷۰۳۸ لسنة ۲۰۲٤ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ۱۸۱۹ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/١٣ بدائرة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أكدت معلومات وردت إلى المقدم محمد صلاح غازي غانم مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات - اتجار المتهم في المواد المخدرة، حيث انتقل لمكان تواجده وبرفقته الشاهد الثاني وأجرى مع المتهم عملية شراء وهمية حتى أبصره محرزًا لقطعة بنية الجوهر الحشيش المخدر فضبطه واستخلص القطعة من يده، وعثر معه على 24 قطعة لذات الجوهر المخدر ليكون الإجمالي 25 قطعة لجوهر الحشيش ومبلغ مالي 200 جنيها وهاتف محمول، واعترف أن الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

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