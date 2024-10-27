الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كامالا هاريس توجه رسالة عاجلة إلى إيران

هاريس، فيتو
هاريس، فيتو

وجهت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس رسالة إلي إيران.

وقالت هاريس: "رسالتي لـ إيران هي ألا تقوم بالرد على إسرائيل لأن ذلك سيكون خطأ ونحن مستعدون للدفاع عنها.. ويجب أن يكون هناك خفض للتصعيد في المنطقة ونعمل عبر قنوات دبلوماسية وقنوات أخرى لضمان ذلك".

 

رسالة إسرائيل إلى إيران قبل توجيه الضربة  

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران في وقت مبكر من فجر السبت، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مصادر مطلعة: إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد.

وأضاف أكسيوس عن مصادر مطلعة: "إسرائيل أوضحت لإيران مسبقًا ما الذي ستهاجمه وما لا تهاجمه بشكل عام.. كما حثت طهران عبر أطراف ثالثة على الحد من تبادل الهجمات ومنع تصعيد أوسع نطاقا".

الهجوم الإسرائيلي على إيران

ونفت وسائل إعلام إيرانية، صباح السبت، "مزاعم" جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف "20 نقطة" في إيران، أو الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم الذي استهدف إيران فجر اليوم.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع إن "ادعاء الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 نقطة في البلاد "غير واقعي"، مضيفة أن ما تم استهدافه أقل بكثير".

واعتبر المصدر، بحسب الوكالة، أن هذه الأنباء تمثل "حربًا نفسية".

وأضافت "تسنيم"، نقلًا عن المصدر أن "الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم كاذبة"، مضيفة أن الهجوم الإسرائيلي تم من خارج حدود إيران وألحق أضرارًا محدودة.

وأشارت الوكالة أيضًا إلى أنه "لم يتم استهداف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري في غرب أو جنوب غرب طهران".

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بأن الأصوات التي سمعت في طهران هي أصوات تصدي الدفاعات الجوية للجيش الإيراني في 3 أماكن حول طهران لعمل عسكري إسرائيلي.

الهجوم الإسرائيلي علي إيران.. نجاح الضغوط الأمريكية على تل أبيب ورسالة ردع.. خبراء يكشفون سيناريوهات الرد المتوقعة

جالانت وأوستن يناقشان آخر التطورات بشأن الهجوم على إيران

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نائبة الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية هاريس إيران كامالا هاريس إسرائيل العاصمة الايرانية

مواد متعلقة

حزب الله ينشر مشاهد توثق استهداف جنود الاحتلال بصاروخ موجه (فيديو)

مستقبل الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.. الخبراء: رد الكيان الصهيوني جاء رمزيًّا وهزيلًا.. وتبادل الضربات قد يفجر حربًا شاملة

جالانت وأوستن يناقشان آخر التطورات بشأن الهجوم على إيران

الهجوم الإسرائيلي علي إيران.. نجاح الضغوط الأمريكية على تل أبيب ورسالة ردع.. خبراء يكشفون سيناريوهات الرد المتوقعة

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads