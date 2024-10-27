الإثنين 28 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مجلس الأمن الدولي يعقد الإثنين اجتماعا حول قصف إسرائيل لأهداف في إيران

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

أعلنت البعثة السويسرية التي تترأس مجلس الأمن الدولي، أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا يوم غد الاثنين في تمام الساعة 22.00 بتوقيت موسكو، بشأن الضربة الإسرائيلية على إيران.

وقالت البعثة في تصريح للصحفيين: "في 28 أكتوبر في تمام الساعة 15:00 (22:00 بتوقيت موسكو) سيعقد اجتماع مجلس الأمن حول الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن الاجتماع سيعقد "بناء على طلب تقدمت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعمته الجزائر والصين وروسيا".

 

الضربة الإسرائيلية على إيران

ويوم السبت الماضي وجهت إيران طلبا إلى سويسرا التي تترأس مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع عاجل للمجلس على خلفية الضربة الجوية الإسرائيلية على مواقع داخل إيران.

ودعت إيران في بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي "لاتخاذ موقف صارم وإدانة النظام الإسرائيلي بحزم ووضوح لارتكابه أعمال العدوان هذه".

وأكدت طهران أنها "تحتفظ بحق الرد الشرعي على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب".

وأضافت أن "أعمال النظام الإسرائيلي تمثل خطرا جديا على السلام والأمن الدولي وتؤدي إلى المزيد من زعزعة استقرار الأوضاع الهشة أصلا في المنطقة".

يذكر أن إسرائيل شنت غارة جوية على مواقع في إيران فجر السبت، 26 أكتوبر، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الجاري، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في وقت سابق.

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