الإثنين 28 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط مدير كيان تعليمى غير مرخص بالدقي للاحتيال على المواطنين

كيان تعليمى، فيتو
كيان تعليمى، فيتو

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى " دون ترخيص" بالجيزة لقيامه بالاحتيال على المواطنين.
 

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى " دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى العديد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

 

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المشار إليه وضبط (المدير المسئول - مقيم بالجيزة) وعثر على (شهادات منسوبة للكيان وإحدى الجامعات – كارنيهات تحمل إسم الكيان – أختام أكلاشيه – وحدة معالجة مركزية "محمل عليها آثار ودلائل تؤكد نشاطه" - إستمارات حجز دورات). 
 

 وبمواجهته اعترف بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك الكيان المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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