يحتاج الشعر إلى العناية اليومية لحمايته من مشكلات عديدة مثل التقصف والتساقط، ما يضمن استمرار نعومته ولمعانه وزيادة جماله.

والعناية بالشعر ليست فقط ترطيب يومي بل تنظيف وتغذية بالزيوت الطبيعية والاهتمام بالتغذية السليمة التى تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية المهمة.

خطوات العناية اليومية بالشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، خطوات العناية اليومية بالشعر حفاظا على جماله ولمعانه، منها:-

استخدام شامبو مناسب لنوع شعرك (دهني، جاف، أو عادي).

اغسل شعرك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، حسب احتياجه.

استخدام بلسم مناسب بعد الشامبو لترطيب الشعر وتسهيل تصفيفه.

ركزى على أطراف الشعر لتجنب التلف.

استخدام منشفة ناعمة لتجفيف الشعر برفق.

تجنبى الفرك الشديد للحفاظ على صحة الشعر.

قللى من استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية مثل المكواة والسشوار، إذا كنت تستخدميها، تأكي من استخدام منتج حماية من الحرارة.

تناول غذاء متوازن يحتوي على البروتينات، الفيتامينات، والمعادن.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الشعر.

قومى بقص الشعر كل 6-8 أسابيع للتخلص من الأطراف المتقصفة وتعزيز نموه.

قللى من استخدام الصبغات والمواد الكيميائية القاسية.

ابحثى عن خيارات طبيعية أو أقل ضررًا.

استخدمى زيوت مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند لترطيب الشعر.

يمكنك وضع الزيت على الشعر قبل الاستحمام أو كعلاج بعده.

تجنب تسريحات الشعر الضيقة التي قد تؤدي إلى التوتر والضرر.

ارتدِ قبعة أو استخدم منتجات حماية من الشمس عند التعرض المباشر للشمس.

احرصى على غسل الشعر بعد السباحة في الماء المالح أو الكلور.

العناية بالشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.