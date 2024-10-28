محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة قطاعات محافظة الشرقية لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار.

خطة لاستقبال موسم الشتاء

أكد المحافظ أنه تم وضع خطة لإاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، ومراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها بالاضافة الى رفع النزلات الكهربائية فضلًا عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفورى مع الأحداث الطارئة.

تسليك البالوعات وغرف الصرف تحسبا لسقوط امطار

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي، وصولًا إلى محطة الصرف الصحى بكل مركز ومدينة.

تجهيز سيارات شفط مياه الامطار

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتجهيز سيارات شفط المياه استعدادًا لسقوط الأمطار، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للإطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف.

مراجعة صيانة الأعمدة بعموم المحافظة

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها وتركيب العوازل بها ورفع الوصلات والنزلات حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

حي أول تجري صيانة لأعمدة الإنارة

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها ورفع النزلات الكهربائية وتركيب كشافات الليد موفرة للطاقة.

صيانة أعمدة الانارة بالطرق العامة

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية لمداخل مدينة الزقازيق لرفع كفاءتها وتركيب كشافات ليد جديدة ومراجعة نزلات اعمدة الانارة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة.

إجراء أعمال الصيانة لصفايات الأمطار

كما قامت رئاسة المركز بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار ورفع الأتربة منها وتسليك بالوعات الصرف الصحي بالشوارع وبمناطق موقف المنصورة وشارع الغشام وشارع طلبة عويضة والرملية وكذلك التأكد من جاهزية سيارت الشفط ومعدات الصرف وتأمين كابلات الكهرباء حفاظًا على سلامة الجميع وكذلك قامت رئاسة مدينة القنايات بصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل بها ورفع النزلات الكهربائية استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء

رئاسة مركز منيا القمح

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بأعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار بشوارع المدينة والتأكد من عملها بشكل جيد وتركيب أغطية جديدة إستعدادًا لموسم الشتاء.

رئاسة مركز ديرب نجم

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتسليك بالوعات الصرف بالشوارع وإزاله الأتربة منها لتصريف مياه الأمطار بشكل جيد وذلك في حالة تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ.

مركز ومدينة الإبراهيمية

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لمراجعة بالوعات الصرف وتنظيفها من الشوائب والأتربة في إطار استعداد المركز لاستقبال فصل الشتاء.

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