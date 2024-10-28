الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء

الإستعداد لإستقبال
الإستعداد لإستقبال الشتاء, فيتو

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة قطاعات محافظة الشرقية لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار.

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث بورسعيد

خطة لاستقبال موسم الشتاء 

أكد المحافظ أنه تم وضع خطة لإاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، ومراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها بالاضافة الى رفع النزلات الكهربائية فضلًا عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفورى مع الأحداث الطارئة.

تسليك البالوعات وغرف الصرف تحسبا لسقوط امطار

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي، وصولًا إلى محطة الصرف الصحى بكل مركز ومدينة.

تجهيز سيارات شفط مياه الامطار

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتجهيز سيارات شفط المياه استعدادًا لسقوط الأمطار، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للإطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف.

مراجعة صيانة الأعمدة بعموم المحافظة 

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها وتركيب العوازل بها ورفع الوصلات والنزلات حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

حي أول تجري صيانة لأعمدة الإنارة 

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها ورفع النزلات الكهربائية وتركيب كشافات الليد موفرة للطاقة.

صيانة أعمدة الانارة بالطرق العامة 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية لمداخل مدينة الزقازيق لرفع كفاءتها وتركيب كشافات ليد جديدة ومراجعة نزلات اعمدة الانارة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة.

إجراء أعمال الصيانة لصفايات الأمطار

كما  قامت رئاسة المركز بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار ورفع الأتربة منها وتسليك بالوعات الصرف الصحي بالشوارع وبمناطق موقف المنصورة وشارع الغشام وشارع طلبة عويضة والرملية وكذلك التأكد من جاهزية سيارت الشفط ومعدات الصرف وتأمين كابلات الكهرباء حفاظًا على سلامة الجميع وكذلك قامت رئاسة مدينة القنايات بصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل بها ورفع النزلات الكهربائية استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء

رئاسة مركز منيا القمح 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بأعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار بشوارع المدينة والتأكد من عملها بشكل جيد وتركيب أغطية جديدة إستعدادًا لموسم الشتاء.

رئاسة مركز ديرب نجم 

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتسليك بالوعات الصرف بالشوارع وإزاله الأتربة منها لتصريف مياه الأمطار بشكل جيد وذلك في حالة تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ.

محافظ الشرقية يبحث آخر مستجدات مشروع مستشفى الرمد الجديد بالزقازيق

مركز ومدينة الإبراهيمية 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لمراجعة بالوعات الصرف وتنظيفها من الشوائب والأتربة في إطار استعداد المركز لاستقبال فصل الشتاء. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية محافظة الشرقية مركز ديرب نجم درجة الإستعداد القصوى قططاعات محافظة الشرقية استقبال فصل الشتاء موسم الأمطار

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

مدبولي: استقبال 9 ملايين لاجئ ومهاجر يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads