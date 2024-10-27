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محافظ الشرقية يبحث آخر مستجدات مشروع مستشفى الرمد الجديد بالزقازيق

محافظ الشرقيةيبحث
محافظ الشرقيةيبحث اخرالمستجدات بمستشفى الرمدالجديد بالزقازيق

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إجتماعًا مع محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة والعميد محمد محفوظ النجاروكيل وزارة الإسكان بمحافظة الشرقية

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معدلات الاداء ونسب التنفيذ 

وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء مبنى مستشفى طب وجراحه العيون الرمد الجديد بمدينة الزقازيق بتكلفة مالية 190 مليون جنيه والتعرف على أخر المستجدات الخاصة بأعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية 

الإسراع في الانتهاء من دخول المستشفى للخدمة 

لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وليمثل إضافة قوية لقطاع الصحة بالمحافظة في حضور الأستاذة نورهان سليم مديرة إدارة التخطيط والأستاذ محمد إبراهيم مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشؤون الصحية وممثلين عن المكتب الإستشاري والشركة المنفذة للمشروع.

تكليف الصحة والاسكان لمتابعة شركة التنفيذ

كلف محافظ الشرقية السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنسيق مع وكيلي وزارتي الصحة والإسكان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بصورة يومية لسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية طبقًا للجدول الزمني المحدد مع إعداد تقرير يومي موضح به الموقف التنفيذي لأعمال التشطيبات والتجهيزات المتبقية بالمشروع.

المحافظ يكلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة 

كما كلف المحافظ الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية  بالتنسيق مع الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالبدء  في أعمال تطوير المبنى القديم مع مراعاة إضفاء لمسة جمالية وحضارية على الموقع بما يتلاءم مع الشكل المطور والحضاري للمبنى الجديد.

الدولة مهتمة بتطوير القطاع الطبي 

وفي نهاية اللقاء أكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي من خلال التوسع في إقامة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المتخصصة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية  لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمتردين عليها.

الدكتور هانى مصطفى جميعة 

وقال الدكتور هانى مصطفى جميعة أن مستشفى طب وجراحة العيون “ الرمد الجديد “ بمدينة الزقازيق مقام على مساحة 2500 متر بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لوزارة الصحة والسكان 

ختام مهرجان اللياقة البدنية للجامعات بتربية رياضية بنات الزقازيق

مكونات المستشفى 

واستكمل وكيل الوزارة أن المستشفى مكون من دور أرضي وثلاث طوابق علوية ويضم عيادات خارجية وأقسام داخلية بقدرة إستيعابية 17 سرير بالإضافة إلى قسم عمليات جراحية يضم  4 غرف عمليات وغرف إقامة وصيدليات وخدمة معاونة.

ختام مهرجان اللياقة البدنية للجامعات بتربية رياضية بنات الزقازيق

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية محمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية العميد محمد محفوظ لنجار وكيل وزارة الاسكان

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