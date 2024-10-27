محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث بورسعيد

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية على الحالة الصحية لمصابي الحادث المروري الذي تعرض له (15) من أبناء الوحدة المحلية بصان البحرية التابعة لمركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية.

محافظ الشرقية يطمئن على الحالةالصحية لمصابي حادث بورسعيد

انقلاب سيارة ربع نقل

وكان بين المصابين (13) طالبا وسائقا ومواطنا، انقلبت بهم سيارة ربع نقل كانت تقلهم أثناء عودتهم من مدرسة سليمان وهدان للتعليم الأساسي ببورسعيد، وتم نقلهم لمستشفى 30 يونيو ببورسعيد.

مصابى حادث بورسعيد من ابناء الشرقية

المحافظ يطمئن على المصابين من العوضى

و أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة الحسينية بالتوجه إلى المستشفى للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي الحادث والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

اسفر الحادث عن اصابة 13 طالب والسائق

وأوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أن الحادث المروري أسفر عن إصابة (13) طالب وسائق السيارة ومواطن، وتم نقلهم إلى مستشفى 30 يونيو بمدينة بورسعيد لتلقي العلاج مشيرًا إلى أن معظم الإصابات بسيطة عدا حالتين في حالة حرجة.

مصابى حادث بورسعيد من ابناء الشرقية

محافظ بور سعيد اتتوتء محب حبشي

وكان اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد قد توجه إلى مستشفى 30 يونيو للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي الحادث المروري والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة،وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لأسرهم بسلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ