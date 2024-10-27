السجن المشدد 10 سنوات لصاحب استوديو لاتهامه ببيع المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالسجن المشدد 10 سنوات صاحب استوديو تسجيل لاتجاره في الهيروين والحشيش بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

المشدد 10 سنوات صاحب استوديو بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم "أحمد.ع.ع" - ٢٥ سنة - صاحب استوديو تسجيل - مقيم في شارع السلام أبو قتاتة بولاق الدكرور الجيزة - في القضية رقم ٥٩٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الخصوص المقيدة برقم ١٤٨٦ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ٢٠٢٤/٤/٢١ بدائرة قسم شرطة الخصوص - محافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) و(الحشيش ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (سكين).

تمكن المقدم شريف عبد اللطيف مصطفى الهادي، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات - نفاذًا لإذن النيابة العامة من ضبط المتهم وبحوزته قطع للحشيش وأكياس لمادة مخدرة مستحدثة وسلاح أبيض سكين، وعزا قصده من إحراز المواد المخدرة الإتجار والسلاح الأبيض لتأمين تجارته وتجزئة المواد المخدرة.

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