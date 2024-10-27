الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السجن المشدد 10 سنوات لصاحب استوديو لاتهامه ببيع المخدرات بالقليوبية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالسجن المشدد 10 سنوات صاحب استوديو تسجيل لاتجاره في الهيروين والحشيش بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعطيل قطار القليوبية وضبط المتهمين

محافظ القليوبية يعقد ورشة عمل لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث

المشدد 10 سنوات  صاحب استوديو بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم "أحمد.ع.ع" - ٢٥ سنة - صاحب استوديو تسجيل - مقيم في شارع السلام أبو قتاتة بولاق الدكرور الجيزة - في القضية رقم ٥٩٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الخصوص المقيدة برقم ١٤٨٦ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ٢٠٢٤/٤/٢١ بدائرة قسم شرطة الخصوص - محافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) و(الحشيش ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (سكين).

تمكن المقدم شريف عبد اللطيف مصطفى الهادي، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات - نفاذًا لإذن النيابة العامة من ضبط المتهم وبحوزته قطع للحشيش وأكياس لمادة مخدرة مستحدثة وسلاح أبيض سكين، وعزا قصده من إحراز المواد المخدرة الإتجار والسلاح الأبيض لتأمين تجارته وتجزئة المواد المخدرة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محافظة ا

مواد متعلقة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان مائدة مستديرة لأصحاب الأعمال

القليوبية تتابع المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة

محافظ القليوبية يعقد ورشة عمل لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث

التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار في القليوبية

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads