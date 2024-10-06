البردقوش، يقوي المناعة ويحمي الكبد والجهاز الهضمي

فوائد البردقوش للصحة عديدة، وهو نبات عشبي عطري ينتمي إلى عائلة النعناع، ويستخدم البردقوش منذ آلاف السنين في الطب التقليدي والعلاج الطبيعي، ويتمتع بفوائد صحية عديدة بفضل مكوناته النشطة التي تشمل الفلافونويدات والزيوت الطيارة والتربينات.



أهم فوائد البردقوش لصحة الجسم

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البردقوش تعتمد على خصائصه المضادة للالتهابات، وما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية، تجعله يدعم مختلف أجهزة الجسم.

البردقوش للصحة

خصائص مضادة للالتهابات

من أهم الفوائد الصحية للبردقوش أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. تعود هذه الخصائص إلى وجود مركبات الفلافونويدات والزيوت الطيارة التي تعمل على تقليل التورم والالتهاب في الجسم. هذا يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية مزمنة مثل التهاب المفاصل والربو. تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البردقوش قد يساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالتهابات المفاصل وتقليل آلام العضلات.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يعتبر البردقوش مفيدًا بشكل خاص لصحة الجهاز الهضمي. تقليديًا، كان يُستخدم لتحسين عملية الهضم وتخفيف الغازات والانتفاخات. يساعد البردقوش في تحفيز إفراز العصارات الهضمية مثل الصفراء والإنزيمات التي تساهم في تحسين هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل. إضافة إلى ذلك، فإن تناوله يمكن أن يخفف من تشنجات المعدة والقولون العصبي، مما يحسن من راحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

دعم الجهاز التنفسي

يمتلك البردقوش خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيدًا لصحة الجهاز التنفسي. يستخدم تقليديًا لعلاج نزلات البرد والسعال والتهاب الحلق. يمكن أن يساعد في تخفيف الاحتقان وفتح الشعب الهوائية، مما يسهم في تحسين التنفس. غالبًا ما يتم تناول شاي البردقوش أو استنشاق بخاره لتخفيف مشاكل الجهاز التنفسي وتحسين الأعراض المرتبطة بنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي.

تنظيم الهرمونات وتحسين صحة الجهاز التناسلي

تشير بعض الدراسات إلى أن البردقوش قد يكون له دور في تنظيم الهرمونات الأنثوية، وبالتالي قد يكون مفيدًا للنساء اللواتي يعانين من اضطرابات هرمونية مثل عدم انتظام الدورة الشهرية أو متلازمة تكيس المبايض (PCOS). يُعتقد أن البردقوش يساهم في تحسين التوازن الهرموني عن طريق تحفيز إفراز الهرمونات الجنسية الطبيعية وتنظيم مستويات الأنسولين. هذا يجعل استخدامه مفيدًا في تخفيف الأعراض المرتبطة بالاضطرابات الهرمونية الأنثوية.

دعم صحة القلب

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يلعب البردقوش دورًا هامًا في حماية القلب. يساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب. علاوة على ذلك، يُعتقد أن البردقوش يساهم في تنظيم ضغط الدم، وبالتالي يقلل من فرص حدوث السكتات القلبية والدماغية.

مشروب البردقوش

تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر

يعتبر البردقوش من الأعشاب التي تستخدم تقليديًا لتعزيز الاسترخاء وتخفيف التوتر العصبي. يحتوي على مركبات تساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول. هذا يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من القلق أو الأرق. يمكن استخدامه كمنقوع عشبي أو استنشاق زيوته العطرية لتحسين الحالة المزاجية وتعزيز الاسترخاء.

دعم جهاز المناعة

من الفوائد الأخرى الهامة للبردقوش هو دوره في تعزيز جهاز المناعة. يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله مفيدًا في مكافحة العدوى. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.

مضاد للميكروبات والفطريات

استخدام البردقوش يمكن أن يكون فعالًا في مكافحة البكتيريا والفيروسات والفطريات. تشير الدراسات إلى أن الزيوت الطيارة المستخرجة من البردقوش تحتوي على مركبات فعالة في قتل بعض أنواع البكتيريا الممرضة والفطريات التي تسبب التهابات الجلد والجهاز الهضمي.

دعم صحة الكبد

يُعتقد أن البردقوش يمكن أن يساعد في تحسين صحة الكبد، حيث يُساهم في تنظيف الكبد من السموم وتعزيز وظيفته. تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في تحفيز تجدد خلايا الكبد وحمايته من التلف الناتج عن السموم أو الإجهاد التأكسدي.

