أخبار الرياضة اليوم: هل يرحل جوميز عن الزمالك لهذا السبب؟.. موقف كهربا من العودة لقائمة الأهلي أمام العين الإماراتي.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن غياب يوسف أيمن، مدافع الفريق، عن المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام العين الإماراتي.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة رغبة البرتغالي جوزيه جوميز في الرحيل عن تدريب القلعة البيضاء بسبب غضبه من ضعف صفقات الصيف.

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا شديد اللهجة، بعد مباراته أمام برشلونة، في الكلاسيكو أمس السبت، ضمن الدوري الإسباني.

كشف الجهاز الفني الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن تغريم ميشالاك لاعب الفريق ماليًّا بسبب رفضه التسديد ركلة الجزاء ومطالبة شيكابالا بتسديدها والتي أهدرها الأخير

الأهلي، كشف مصدر داخل الأهلي موقف محمود كهربا مهاجم الفريق بشأن التواجد في قائمة الفريق في مباراة العين الإماراتي مؤكدًا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق لم يحسم موقفه بعد بشأن عودة اللاعب إلى الحسابات الفنية ولكن هناك مؤشرات قوية تؤكد استمرار خروجه من الحسابات الفنية رغم عودته الي التدريبات الجماعية أمس.

ليفربول ضد أرسنال، سجل محمد صلاح هدف التعادل لـ ليفربول في شباك أرسنال بالدقيقة 80 من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تعادل فريق إنتر ميلان مع نظيره يوفنتوس بنتيجة 4-4 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

حرص ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتوجيه رسالة لجماهير الأبيض بعد خسارة لقب السوبر المصري لصالح الغريم التقليدي النادي الأهلي.

الكرة الذهبية، قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بمقاطعة التصويت في الكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي، رغم أنه يحق له التصويت في اختيارات الجائزة بوصفه قائدًا لمنتخب البرتغال بحسب المعايير المتبعة في هذه الاختيارات منذ سنوات.

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استاد القاهرة الدولي، وذلك للاطمئنان على جاهزية الاستاد لاستضافة مباراة الأهلي أمام نادي العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتننتال، التي تُعقد في القاهرة لأول مرة.