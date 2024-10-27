رونالدو يقاطع حفل واختيارات الكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي

الكرة الذهبية، قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بمقاطعة التصويت في الكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي، رغم أنه يحق له التصويت في اختيارات الجائزة بوصفه قائدًا لمنتخب البرتغال بحسب المعايير المتبعة في هذه الاختيارات منذ سنوات.

وقال فينسينت جارسيا، المسؤول عن تنظيم اختيارات الكرة الذهبية، إن كريستيانو رونالدو "محبط وغاضب" من قواعد الجائزة بعد استبعاده من قائمة اللاعبين الثلاثين المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام.

وتحدث جارسيا المحرر المسؤول بـ"فرانس فوتبول" عن رونالدو عبر وسائل إعلام أوروبية قائلًا: “رونالدو لم يصوت في الاختيارات وحضوره ليس مؤكدًا لـ حفل جائزة الكرة الذهبية”.

ويقام حفل الكرة الذهبية غدًا الاثنين في فرنسا وسط تكهنات قوية بفوز البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني بالجائزة هذا العام.

وأضاف جارسيا: "لم أتحدث مباشرة مع رونالدو، ولكنني أعلم أنه لم يصوت في اختيارات عديدة بالكرة الذهبية للعامين الماضي والحالي.

ويعد كريستيانو رونالدو ثاني أكثر من توج بالكرة الذهبية عبر التاريخ بواقع 5 مرات أعوام: 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، بينما يبقى الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر تتويجًا بواقع 8 مرات.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 والقنوات الناقلة

وتبدأ فعاليات حفل الكرة الذهبية في التاسعة من مساء غد الاثنين الموافق الـ28 من اكتوبر على مسرح شاتلية بالعاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لحفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2024

يذاع حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 عبر شبكة قنوات beIN Sports التي تملك حقوق بث حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، ومن المتوقع أن تقوم الشبكة القطرية ببث الحفل عبر قناتها الإخبارية المفتوحة.

وستنقل قنوات SSC عبر قناتها المفتوحة SSC4 حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

ويستضيف المذيع لخضر بالريش كلًّا من، الدكتور سلطان اللحياني وأحمد عز.



المرشحين لجائزة أفضل لاعب في حفل الكرة الذهبية



وأعلنت مجلة فرانس فوتبول عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024 والتي شهدت غياب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن الترشيح للمرة الأولى منذ 2003.

جود بيلينجهام - ريال مدريد

فيدي فالفيردي - ريال مدريد

فيل فودين - مانشستر سيتي

روبن دياز - مانشستر سيتي

إيمليانو مارتينيز -أستون فيلا

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

نيكو ويليامز - أتلتيك بيلباو

توني كروس - ريال مدريد (اعتزل)

أرتيم دوفبيك - روما

جرانيت تشاكا - باير ليفركوزن

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

داني أولمو - برشلونة

ماتس هوملز - روما

مارتن أوديجارد - أرسنال

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

هاري كين - بايرن ميونخ

رودري - مانشستر سيتي

ديكلان رايس - آرسنال

فيتينيا - باريس سان جيرمان

كول بالمر - تشيلسي

لامين يامال - برشلونة

داني كارفاخال - ريال مدريد

بوكايو ساكا - أرسنال

هاكان أوغلو - انتر ميلان

ويليام ساليبا - أرسنال

كيليان مبابي - ريال مدريد

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

جريمالدو - باير ليفركوزن

روديجر - ريال مدريد

أديمولا لوكمان - أتالانتا





نظام التصويت بالكرة الذهبية

ويفوز بالكرة الذهبية اللاعب الذي يحصل على أعلى عدد من النقاط في التصويت الذي يشارك فيه 100 صحفي يمثلون أعلى 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" و50 صحفيا في التصويت على جائزة أفضل لاعبة.

ويقوم الصحفيون بتصنيف أفضل 5 لاعبين من قائمة مختصرة على أن يحصل صاحب المركز الأول على 6 نقاط، و4 نقاط للثاني و3 نقاط للثالث ونقطتين (الرابع) ونقطة واحدة (الخامس).

فئات جوائز حفل الكرة الذهبية



الكرة الذهبية للرجال أفضل لاعب

الكرة الذهبية سيدات أفضل لاعبة

جائزة كوبا أفضل لاعب شاب (تحت 21 عام)

جائزة ياشين أفضل حارس مرمى

أفضل مدرب للرجال

أفضل مدرب للسيدات

فريق العام للرجال

فريق العالم للسيدات

وأطلقت نسختها الأولى في عام 1956 عندما توج بها اللاعب الإنجليزي، ستانلي ماثيوس، بينما حل في المركز الثاني أسطورة ريال مدريد، ألفريدو دي ستيفانو، وجاء الفرنسي ريموند كوبا في المركز الثالث.