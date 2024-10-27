ناصر ماهر يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد خسارة السوبر المصري

حرص ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتوجيه رسالة لجماهير الأبيض بعد خسارة لقب السوبر المصري لصالح الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وكان الأهلي توج بلقب السوبر المصري الخميس الماضي على حساب نادي الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ناصر ماهر لاعب الزمالك

وكتب ناصر ماهر عبر صفحته الرسمية على انستجرام:"

إلى جمهورنا العظيم زي ما بتدونا حقنا وتشيدوا بينا في كل الماتشات واجب أن أشكركم على كل شيء لأنكم دائما مشرفنا بتشجعكم وجمال دخلاتكم الأوروبية.

وواصل: وكمان شكرا على تعبكم معانا في كل البلاد ورانا وبتشجعونا من كل قلبكم.

وأضاف: بجد أنتم فعلا رمز لي الوفاء والاحترام نوعدكم بتقديم أفضل ما عندنا عشان نقدر نسعدكم دايما لانكم تستحقون الفرحة شكرًا وان شاء الله القادم افضل

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.