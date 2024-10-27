أخبار الاقتصاد اليوم: 622 مليون دولار ارتفاعا بالتبادل التجاري بين مصر والجزائر.. مؤشر الذهب عالميا يتلون بالأخضر.. وشعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا حــول العلاقات المصـرية الجزائرية، حيث ارتفــاع حجم الصادرات المصرية إلى الجزائر لتسجل 605 ملايين دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 556 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

حجم الواردات المصرية من الجزائر

وبلغت حجم الواردات المصرية من الجزائر 17 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والجزائر لتسجل 622 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 563 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الجزائر خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024

زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 84 مليون دولار. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 75 مليون دولار. حديد ومصنوعاته بقيمة 67 مليون دولار. آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 34 مليون دولار. نحاس ومصنوعاته بقيمة 33 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الجزائر خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024

منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 12 مليون دولار. حديد وصلب بقيمة 1.3 مليون دولار. زجاج ومصنوعاته بقيمة 1 مليون دولار. مطاط ومصنوعاته بقيمة 1 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الجزائر في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الجزائر في مصر 13.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر 4.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجزائر

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجزائر 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الجزائريين العاملين في مصر 939 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023.

وسجل عدد سكان مصر 106.9 مليون نسمة في أكتوبر 2024، بينما سجل عدد سكان الجزائر 47 مليون نسمة لنفس الفترة.

فعلى مر العقود كانت ولا تزال العلاقات المصرية الجزائرية نموذجا للتعاون وعلاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين وخلال السنوات العشر الماضية ربطتهما علاقات أعمق في ظل حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز أوجه التعاون مع الجزائر الشقيقة، وتزامنا مع زياره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للأراضي المصرية لتعزيز سبل التعاون في كافه المجالات بين البلدين

مؤشر الذهب عالميا، تلون مؤشر الذهب عالميا بالأخضر ليستطيع الوصول لأعلى مستوياته على الإطلاق، مستقرا عند مستوى 2743.16 دولار للأونصة اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024 بحركة التداولات العالمية.

مؤشر الذهب عالميا - فيتو

سعر الأونصة بحركة التعاملات العالمية

تخطى سعر السبائك مستوى 2743 دولار للأونصة بحركة التداولات العالمية، متجاوزًا قمته القياسية السابقة المُحقَّقة الشهر الماضي، إذ عززت البيانات المخيبة للآمال في سوق المال الأمريكى التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات سريعة وأكبر لأسعار الفائدة، خلال الاجتماعات المقبلة حيث تعتبر تكاليف الاقتراض المنخفضة إيجابية بشكل عام بالنسبة للذهب الذي لا يدر فائدة على حيازته.

سبائك الذهب - فيتو

أسعار المعدن الأصفر وارتفاع المخاطر الجيوسياسية

جدير بالذكر أن سعر المعدن النفيس ارتفع بأكثر من 20% هذا العام وسط تزايد التفاؤل بشأن التيسير النقدي والمشتريات الكبيرة من قبل البنوك المركزية.

كما أنه شهد زيادةً في الطلب باعتباره أحد الأصول الآمنة بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط وصراع روسيا مع أوكرانيا.



شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

اسعار الدواجن والبيض، زف سامح السيد عضو غرفة شعبة الدواجن، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن والبيض، بعد أزمة الارتفاعات الأخيرة.

أزمة تسعير الدواجن والبيض

وأوضح: لا توجد لدينا أزمة في الدواجن أو البيض من الناحية الإنتاجية، ولكن الأزمة مرتبطة بالتسعير فقط، مشيرًا إلي تحرك وزارة الزراعة لاستيراد البيض لإحداث توازن في الأسعار.

انخفاض أسعار البيض

وأضاف عضو غرفة شعبة الدواجن، أن استيراد مصر 30 مليون بيضة من الخارج من شأنه أن يؤدي إلى خفض الأسعار خلال الفترة الحالية

سعر كيلو الدواجن بالسوق اليوم

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حوار مصري” تقديم وليد بريك، إلى أن سعر الدواجن انخفض جدًا خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر الكيلو لـ68 جنيها، في حين كان السعر يقدر بـ80 جنيها في وزارة الزراعة قبل أسبوعين من الآن.

تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب خلال التعاملات المسائية

1%، بفعل استمرار الطلب على الأصول الآمنة نتيجة التوترات الجيوسياسية، في ظل توقعات التيسير النقدي العالمي، بالإضافة إلى توجه البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة.

كما أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، يرجع إلى استمرار الطلب على الذهب، وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية، ومخاوف الانتخابات الأمريكية، في ظل التوقعات بأن تسرع البنوك المركزية وتيرة خفض أسعار الفائدة على مستوى العالم بشكل أكثر حدة.

حركة التعاملات على الذهب محليا الأسبوع الجاري

تراجعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وتنشر “ فيتو ” آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الصاغة والتى جاءت كالتالى:

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4268 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4257 جنيهًا للشراء.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3735 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3725 جنيهًا للشراء.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3200 جنيهات للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3192 جنيهات للشراء.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2490 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2483 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2134 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2128 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيه للشراء.

الذهب - فيتو