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اقتصاد

سعر جرام الذهب بالأسواق المحلية مساء اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب في حركة تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024، في الأسواق المصرية. 

وتنشر “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية. 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيهًا للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3745 جنيهًا للبيع.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

أسعار الذهب، فيتو 
أسعار الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3210 جنيهات للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

سعر جرام الذهب، فيتو 
سعر جرام الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2500 جنيهًا للبيع.

الذهب عيار 14 قيراط هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2140 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1605 جنيه للبيع.

 

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