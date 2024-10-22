الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب فى الصاغة بنحو 10 جنيهات، مساء  تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 22 أكتوبر 2024، في الأسواق المصرية. 

وتنشر “فيتو” آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية. 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4270 جنيها للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.
الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3740 جنيها للبيع.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.
أسعار الذهب، فيتو 
أسعار الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2305 جنيها للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

سعر جرام الذهب، فيتو 
سعر جرام الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2496 جنيها للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2131 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1598 جنيها للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ذهب عيار 21 ذهب عيار 18 سبائك الذهب عيار 24 سعر الذهب اليوم فى الاسواق سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 9 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب فيتو سعر جرام الذهب فى الصاغة

مواد متعلقة

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

مفاجأة في أسعار سبائك الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

أسعار سبائك الذهب في محلات الصاغة اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024

قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد

تشكيل الزمالك الأقرب أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة إقالة أحمد سالم بعد "بوست" الانسحاب

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري والقنوات الناقلة

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بسبب أسد (فيديو)

المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المركب في المنام وعلاقته بالاستهتار وعدم تحمل المسئولية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبد المطلب (2-2)

زوجتي خلعت الحجاب ولا تصلي وتريد الطلاق، ماذا أفعل معها؟ هبة عوف تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية