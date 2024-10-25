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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في البورصة اليوم الجمعة 25-10-2024

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

 تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بفعل جني المستثمرين للأرباح بعد أحدث ارتفاع سجل فيه المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق، لكن التوتر المستمر في الشرق الأوسط ساهم في الحد من الانخفاض.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2718.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 1014 بتوقيت جرينتش. وبلغت الأسعار مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأربعاء عند 2758.37 دولار.

 

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية

 ومنذ بداية العام، زاد الذهب في المعاملات الفورية 31.9 بالمئة. ووفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن، فإن هذا سيكون أكبر ارتفاع سنوي للذهب منذ عام 1979 إذا ظل بالقرب من هذه المستويات.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 33.13 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 12 عاما عند 34.87 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. ونزل البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1006.85 دولار فيما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1147.98 دولار.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية أمس الخميس تسعة بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرغ نيوز أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها في مجموعة الدول الصناعية السبع دراسة فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسيين. وتمثل شركة نورنيكل الروسية 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للبلاديوم.

 

أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة (إنفوجراف)

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