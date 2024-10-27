رئيس مركز الزقازيق بالشرقية يتابع أعمال نظافة الشوارع الرئيسية والمحاور

قال المحاسب شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية: إنه قام بمتابعة مختلف الأعمال لـ تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأكيدًا علي ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة العامة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها

رفع كفاءة الطرق

واكد رئيس مركز ومدينة الزقازيق على ضرورة رفع كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة وتابع أعمال النظافه بكل المحاور بمدينة الزقازيق وب أداء رجال تحسين البيئة بمركز ومدينة الزقازيق وبمتابعة رجال الاجهزه التنفيذيه من إدارة المخلفات الصلبة والبلدية

شفط الاتربة بالمكنسة الهوائية

كماتابع رئيس مركز ومدينة الزقازيق جميع اعمال النظافه الشامله من رفع للقمامه والمخلفات وشفط الاتربة بسيارة المكنسة الهوائية من محور مستشفى الصدر ودوران المصطبة وامتداد الطريق الي العصلوجي,

ميدان الزراعة ودوران الشوبك

وكذا أمتداد شارع الزراعة , والتجنيد ,و الصالة المغطاة حتي ميدان الزراعة ودوران الشوبك وكذلك تم ري الاشجار والحدائق بطريق الشوبك ابو حماد وبكبري عبد العزيز

منطقة الاحرار وطرق الاحرار

وتمت اعمال النظافة العامة من محور منطقة الاحرار وطرق الاحرار ورفع المخلفات, وبإمتداد محور شيبة والنكارية حتي ميدان لفظ الجلالة ومن امام وخلف مصنع الزيت والصابون وايضا بمحيط الجامعة وكبري الجامعة وكبري شرويدة.

محيط الوحدة المحلية بالزنكلون

و تابع ابوالفتوح اعمال النظافة ورفع المخلفات من إمتداد الطريق الي قرية الغار ــ وبطريق هرية رزنة كما تمت اعمال النظافة العامة الي محيط الوحدة المحلية الزنكلون, وذلك للمحافظة علي المظهر الجمالي والحضارى لمداخل المدينة.

محيط شارع موقف المنصورة

كما تابع رفع القمامه والمخلفات من على أمتداد ومحيط شارع موقف المنصورة ومسجد القدس وشارع الغشام وطلبة عويضة والرملية وحى المستشارين وشدد ابو الفتوح علي ضرورة رفع كافة المخلفات والاشغالات من على جانبي الطرق العامة المؤدية من والى مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية وسلامة المواطنين

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