الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ختام مهرجان اللياقة البدنية للجامعات بتربية رياضية بنات الزقازيق

ختام مهرجان اللياقة
ختام مهرجان اللياقة البدنيةللجامعات تربيةرياضيةبنات الزقازيق

اختُتمت اليوم فعاليات مهرجان اللياقة البدنية للجامعات المصرية "Be Fit" في ملاعب كلية التربية الرياضية للبنات، بمحافظة الشرقية وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

سمير فرج في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير (صور)

وزارة الشباب والجامعة ومديرية الشباب شاركوا في المهرجان 

 وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وتحت إشراف الدكتور.أحمد عناني عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة الدكتور محمد متولي، والدكتور محمد أحمد زقزوق- مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة.

حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب 

 جاء ذلك بحضور الدكتور.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة، والدكتورة  نادية الصاوي، عميدة كلية التربية الرياضية للبنات، والدكتور عبد الله مناع عميد كلية التربية الرياضية للبنين، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، 

المشروع القومى في تعزيز اللياقة البدنية 

هذا إلى جانب مشاركة الدكتورة  مرفت رشاد، وكيل كلية التربية الرياضية للبنات، الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الرياضة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عماد شومان مدير عام كلية التربية الرياضية للبنات والدكتور إسلام عاطف، من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وذلك في إطار المشروع القومي لتعزيز اللياقة البدنية وحرص جامعة الزقازيق على دعم الأنشطة الرياضية

المهرجان يسعى لدعم قدرات الطلاب

أعرب الدكتور خالد الدرندلي عن تقديره للدور الذي تلعبه القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة في تعزيز اللياقة البدنية لدى الشباب الجامعي، مؤكدًا أن هذا المهرجان يسعى إلى دعم قدرات الطلاب ورفع مستوى لياقتهم البدنية، إضافة إلى تقديم أحدث الأساليب في الألعاب الترويحية وطرق التحكيم، مما يعزز من تبادل الخبرات والتعاون بين الجامعات.

برامج ورش عمل ساهمت فى استثمار طاقات الطلاب

من جانبه، أشار الدكتور إيهاب الببلاوي إلى أن المهرجان لم يقتصر فقط على الأنشطة الرياضية، بل تضمن أيضًا برامج ثقافية وورش عمل ساهمت في استثمار طاقات الطلاب وأوقات فراغهم بشكل مثمر، مما عزز من الروابط بينهم وساهم في تبادل المعرفة.

جامعة الزقازيق تتقدم للمركز67 في تصنيفQs Arab Region

تكريم الطلاب المشاركين 

وفي ختام الفعاليات، كرم الدكتور إيهاب الببلاوي الطلاب المشاركين في المهرجان من خلال تقديم هدايا مالية وعينية، حيث تم تكريم الفرق الخمسة الأولى من البنين والفرق الخمسة الأولى من البنات، بإجمالي 40 طالبًا وطالبة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مهرجان اللياقة البدنية الجامعات المصرية ملاعب كلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق محافظة الشرقية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق الدكتور ايهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة

مواد متعلقة

جامعة الزقازيق تتقدم للمركز67 في تصنيفQs Arab Region

سمير فرج في جامعة الزقازيق لمناقشة رسالة ماجستير (صور)

جامعة الزقازيق تكشف حقيقة تدريس مادة التربية العسكرية للطالبات

جامعة الزقازيق تدعم المبادرة الرئاسية بداية

الأكثر قراءة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة إقالة أحمد سالم بعد "بوست" الانسحاب

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

تحديد جلسة لمحاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، وهذا موعدها

قرار عاجل لـ مدبولي لتحقيق التوازن في الأسواق وضبط أسعار السلع

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

مفاجأة، بعثة الزمالك تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة في هذه الحالة

رغم أزمة الثلاثي، الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لـ الأهلي بالسوبر المحلي

منوعات

المزيد

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة دكتور الأسنان للعزباء وعلاقته بحل مشكلاتها

9 فضائل لسورة الكافرون وأسماؤها و5 مواضع لقراءتها

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية