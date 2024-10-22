ختام مهرجان اللياقة البدنية للجامعات بتربية رياضية بنات الزقازيق

اختُتمت اليوم فعاليات مهرجان اللياقة البدنية للجامعات المصرية "Be Fit" في ملاعب كلية التربية الرياضية للبنات، بمحافظة الشرقية وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وزارة الشباب والجامعة ومديرية الشباب شاركوا في المهرجان

وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وتحت إشراف الدكتور.أحمد عناني عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة الدكتور محمد متولي، والدكتور محمد أحمد زقزوق- مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة.

حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب

جاء ذلك بحضور الدكتور.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة، والدكتورة نادية الصاوي، عميدة كلية التربية الرياضية للبنات، والدكتور عبد الله مناع عميد كلية التربية الرياضية للبنين، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية،

المشروع القومى في تعزيز اللياقة البدنية

هذا إلى جانب مشاركة الدكتورة مرفت رشاد، وكيل كلية التربية الرياضية للبنات، الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الرياضة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عماد شومان مدير عام كلية التربية الرياضية للبنات والدكتور إسلام عاطف، من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وذلك في إطار المشروع القومي لتعزيز اللياقة البدنية وحرص جامعة الزقازيق على دعم الأنشطة الرياضية

المهرجان يسعى لدعم قدرات الطلاب

أعرب الدكتور خالد الدرندلي عن تقديره للدور الذي تلعبه القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة في تعزيز اللياقة البدنية لدى الشباب الجامعي، مؤكدًا أن هذا المهرجان يسعى إلى دعم قدرات الطلاب ورفع مستوى لياقتهم البدنية، إضافة إلى تقديم أحدث الأساليب في الألعاب الترويحية وطرق التحكيم، مما يعزز من تبادل الخبرات والتعاون بين الجامعات.

برامج ورش عمل ساهمت فى استثمار طاقات الطلاب

من جانبه، أشار الدكتور إيهاب الببلاوي إلى أن المهرجان لم يقتصر فقط على الأنشطة الرياضية، بل تضمن أيضًا برامج ثقافية وورش عمل ساهمت في استثمار طاقات الطلاب وأوقات فراغهم بشكل مثمر، مما عزز من الروابط بينهم وساهم في تبادل المعرفة.

تكريم الطلاب المشاركين

وفي ختام الفعاليات، كرم الدكتور إيهاب الببلاوي الطلاب المشاركين في المهرجان من خلال تقديم هدايا مالية وعينية، حيث تم تكريم الفرق الخمسة الأولى من البنين والفرق الخمسة الأولى من البنات، بإجمالي 40 طالبًا وطالبة.