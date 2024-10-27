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رياضة

الأهلي يعلن عن الكرة الرسمية لمباراة العين في كأس الإنتركونتيننتال (صور)

الكرة الرسمية لمباراة
الكرة الرسمية لمباراة الأهلي والعين

أعلن النادي الأهلي عن الكرة الرسمية لمباراة العين الإماراتي المقرر أن تجمع الفريقين يوم الثلاثاء القادم على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

ونشر الأهلي عدة صور للكرة الرسمية لمباراة العين من داخل ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة عبر حسابة الرسمي وكتب عليها: الكرة الرسمية لبطولة الإنتركونتيننتال". 

 

ويُعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة في الساعة الثانية عشرة ظهرا باستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة؛ للاتفاق ‏على الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.‏

يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على ألوان قمصان كل فريق، وموعد الوصول إلى استاد القاهرة، وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من ‏التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

 

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال 

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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موعد الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتيننتال

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