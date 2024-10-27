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خارج الحدود

إيران تكشف نوع الصواريخ التي استخدمتها إسرائيل في هجومها

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

الهجوم الإسرائيلي على إيران، كشفت إيران عن نوع الصواريخ التي استخدمتها إسرائيل في توجيه ضربات لها، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وقال الجيش الإيراني في بيان مساء السبت، إن إسرائيل استخدمت ما يسمى "الصواريخ المتباعدة " التي تتجنب نيران العدو، وذلك فوق المجال الجوي العراقي، لشن هجماتها.

كما أضاف أن "الرؤوس الحربية التي استخدمتها إسرائيل كانت أخف وزنا بكثير، من أجل قطع المسافة إلى الأهداف التي ضربتها في 3 محافظات في إيران".
 

وذكر البيان أن مواقع الرادار العسكرية الإيرانية تضررت، لكن بعضها قيد الإصلاح بالفعل.

وكانت إسرائيل قد هاجمت أهدافا عسكرية في إيران من خلال ضربات جوية قبل فجر السبت، ردا على وابل الصواريخ البالستية الذي أطلقته إيران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت الضربات هي المرة الأولى التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي إيران علانية.

ورفعت إيران حصيلة القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي إلى 4، جميعهم من سلاح الدفاع الجوي الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف منشآت تستخدمها إيران لصنع الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل، بالإضافة إلى مواقع صواريخ أرض جو.

ولم يكن هناك ما يشير على الفور إلى إصابة مواقع نفطية أو نووية إيرانية، وهو ما كان سيمثل تصعيدا أكثر خطورة.

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