تمهد لعمليات مستقبلية، تصريح مستفز من جانتس بشأن الضربة الإسرائيلية على إيران

أشاد الوزير السابق في مجلس الحرب بيني جانتس بالضربات، التي شنتها بلاده فجر اليوم السبت على أهداف عسكرية في العاصمة طهران وخوزستان وإيلام.

أهداف عسكرية في العاصمة طهران وخوزستان وإيلام

وقال جانتس في تصريح، "إنها تمثل مرحلة جديدة في حربنا ضد النظام الإيراني، وتلحق أضرارا كبيرة ردا على محاولاتهم الفاشلة إلحاق الأذى بإسرائيل، كما تمهد لعمليات مستقبلية".

واعتبر أن الضربات على إيران "ليست أكثر من جزء بسيط من الضرر الذي يمكن أن تلحقه إسرائيل بالنظام الإيراني، إذا اختار مواصلة عدوانه".

واستقال جانتس من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شهر يونيو الماضي، بسبب افتقارها إلى خطة لفترة ما بعد الحرب في غزة.

أبرز الأهداف العسكرية التي ضربتها إسرائيل

وكانت منشأة "بارشين" العسكرية الإيرانية واحدة من أبرز الأهداف العسكرية التي ضربتها إسرائيل في إيران، بحسب ما أكد مسؤولان إيرانيان في وقت سابق من اليوم السبت.

وقال المسؤولان وأحدهما عضو في الحرس الثوري، إن "من بين المواقع المستهدفة في طهران نظام الدفاع الجوي إس-300 في مطار الإمام الخميني الدولي، وما لا يقل عن ثلاث قواعد صاروخية تابعة للحرس الثوري، ومنشأة بارشين العسكرية على مشارف طهران"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".