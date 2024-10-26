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المشدد 15 عاما لسائق قطار تسبب في مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالسجن المشدد 15 عاما لسائق قطار تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 مواطنا لعبثه بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وتسيير حركتها على السكك الحديدية، بأن قام بتعطيل إحدى وسائل الأمان، وتغريمه 805.755 الف جنيه تعويض عن التلفيات الناتجة عن الحادث محل الدعوى، وعزله من الوظيفة تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضي بها.

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الحكم على سائق قطار بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ع.ع.د" السن ٤٦ - سائق قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، في الجناية رقم ٤٢٧٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم ۱۷۷۸ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها وبرقم ۲۹۲ لسنة ۲۰۲٤ أموال عامة استئناف طنطا، لأنه في يوم ٧ / ٣ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم قليوب - محافظة القليوبية أولا: - بصفته موظفًا عامًا " سائق قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر " عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وتسيير حركتها علي السكك الحديدية بأن قام بتعطيل إحدى وسائل الأمان - جهاز التحكم ATC - مما حال دون الاستفادة منه وأداء عمله بتهدئة سرعة القطار وإيقافه فنتج عن ذلك وفاة عدد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة وعشرون مصابًا والمبين أسمائهم بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: - بصفته موظفًا عامًا " سائق قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر " أهمل في استخدام القطار قيادته والمملوك لجهة عمله آنفة البيان بعدم اتباعه للوائح والتعليمات المنظمة لعمله ومخالفته للائحة سلامة التشغيل الصادرة عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فنتج عن ذلك الحادث محل الواقعة، مما عطل الانتفاع بالقطار قيادته، واحداث تلفيات بهيكله وبمنشآت الهيئة محل عمله، ووفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة وعشرون آخرين والوارد بيانهم بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: - بصفته موظفا عاما " سائق القطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر " تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عمله آنفة البيان بلغت قيمته ٨٠٥٧٥٥ ) ثمانمائة وخمسة آلاف جنيه وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيها ( قيمة التلفيات الناتجة بالوحدات المتحركة، وهندسة السكك الحديدية، والمنفعة المفقودة من تأخير القطارات، وكان ذاك ناشتا عن إهماله في أداء وظيفته بعدم اتباعه للوائح والتعليمات المنظمة لعمله وإخلاله اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته بأن خالف لائحة سلامة التشغيل الصادرة عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر مما نتج عنه انقلاب الفطار قيادته لتجاوزه السرعة المقررة مع عبثه بالمعدات والأجهزة موضوع الاتهام التالي والتي أفقدته منفعة إحدى وسائل الأمان فنتج عنها انقلاب القطار مما أودى بحياة بعض الركاب وإصابة آخرين وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية ( القطار رقم ٥٥٧ محل الواقعة) والمملوك لهيئة سكك حديد مصر فنتج عن ذلك وفاة عدد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة وعشرون مصابا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: - تسبب بخطئه في موت عدد أربعة أشخاص والمبين أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح واخلاله الجسيم بما تفرضه عليه أصول وظيفته بأن خالف لائحة سلامة التشغيل الصادرة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر مما نتج عنه انقلاب القطار رقم ٥٥٧ قيادته حال كونه فاقدًا المنفعة إحدى وسائل الأمان - وحدة التحكم جهاز ATC - نتيجة جريمة العبث موضوع الاتهام أولًا فحدثت النحو المبين بالتحقيقات.

سادسا: تسبب بخطئه في إصابة عدد ثلاثة وعشرون شخصا والمبين أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك ناشتا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح واخلاله الجسيم بما تفرضه عليه أصول وظيفته بأن خالف لائحة سلامة التشغيل الصادرة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر مما نتج عنه انقلاب القطار رقم ٥٥٧ قيادته حال كونه فاقدا لمنفعة إحدى وسائل الأمان - وحدة التحكم جهاز ATC - نتيجة جريمة العبث موضوع الاتهام أولًا فحدثت اصابة المجنى عليهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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