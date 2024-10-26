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المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إطلاق النار على سائق توك توك رفضه توصيله بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إصابة سائق توك توك بطلق ناري لرفضه توصيله، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

 

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المشدد 5 سنوات لعاطل أصاب سائق توك توك  بالقليوبية
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمد، ومحمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان وأمانة السر عاصم طايل.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم محمود.م.ب.ع 18 سنة، عاطل، مقيم عزبة عبد الكريم بـ بهتيم، قسم ثان شبرا الخيمة في القضية رقم 13579 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2022 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية شرع في قتل المجني عليه محمد حسن عبود محمد عمدًا دون سبق إصرار وترصد بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه إذ إنه استوقفه خلال قيادته للدراجة النارية ذات الثلاث عجلات توك توك لتوصيله إلى مكان معلوم لديه سلفا، وعندما رفض المجني عليه أخرج سلاحا ناريا فرد خرطوش، وأحدث إصابته بمناطق متفرقة بالجسد الموصوفة بالتقرير الطبي فإنه خاب إثر جريمته، السبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

 

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