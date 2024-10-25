رياضة القليوبية تتابع انعقاد الجمعية العمومية بنادي بنها الرياضي

تفقد الدكتور وليد فرماوى، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أعمال انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادى بنها الرياضى، اليوم الجمعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، الدكتور مصبح الكحيلى رئيس مجلس الإدارة وصبحى شعراوى مدير إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، محمود شعبان معاون المدير العام للرياضة وأحمد يحيى مدير ادارة شباب بنها، وتنعقد برئاسة المستشار أحمد محمد يونس.

وتأتى أعمال انعقاد الجمعية العمومية بنادى بنها الرياضى وفقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ويذكر أن من لهم حق الحضور٩٦٩٣ عضوا من إجمالى ١٣٨٦٠ عضوا بالنادي.

جدير بالذكر أن فعاليات الانتخابات والجمعيات العمومية يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العامة بمديرية الشباب والرياضة ولجان فرعية من العاملين بمديرية الشباب والرياضة والادارات الفرعية، وتاتى هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور وليد فرماوى، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.

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