هيئة الأركان الإيرانية: الدفاعات الجوية تصدت لعدد كبير من الصواريخ الإسرائيلية

أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية تصدت لعدد كبير من الصواريخ الإسرائيلية ومنعت دخول مقاتلات العدو إلى أجواء طهران.

إيران تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي

وقالت هيئة الأركان الإيرانية في بيانها:" إن الهجوم الإسرائيلي استهدف منظومات رادار حدودية في محافظتي إيلام وخوزستان وضواحي طهران".

وأضافت هيئة الأركان الإيرانية:" نحتفظ بحق الرد على هجوم إسرائيل، ونؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان"، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم صواريخ بعيدة المدى تحمل رؤوسا حربية ضعيفة الانفجار.

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