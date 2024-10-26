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خارج الحدود

خبير عسكري يكشف تفاصيل دقيقة عن الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

قال اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن الهجمة التى نفذتها  إسرائيل ضد إيران فجر اليوم استخدمت فيها 100 طائرة هجومية من طرازي «F15-  F16» والطائرات التي يطلق عليها الشبح، بالإضافة إلى طائرات التزويد بالوقود، التي مولت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بها، علاوة على طائرات التجسس الإسرائيلية. 

 

الذخائر المستخدمة في الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأضاف عبدالمحسن، خلال مداخلة هاتفية  بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الذخائر المستخدمة هي نظام صواريخ من الأفق الذهبي، وصواريخ ذات مديات متوسطة وبعيدة، لافتًا إلى أن أسلوب تنفيذ الضربة من خارج المجال الجوي الإيراني، لعدم اعتراض المضادات والدفاعات الأرضية لهذه الطائرات، وتم تنفيذ العمليات على  ثلاث موجات.

 

هدف الموجة الأولى من الهجوم الإسرائيلي على إيران

وأشار المتخصص في الشأن العسكري، إلى أن الموجة الأولى كانت تستهدف تحييد منظومات الدفاع الجوي الإيرانية لضمان حرية الحركة للطائرات المستخدمة في الهجمات، والموجة الثانية استهدفت منطقة السيراج في جنوب إيران، والثالثة استهدفت أهداف عسكرية في إيران.

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وتابع: «أما عن المناطق المخطط لاستهدافها كانت تشمل 3 محافظات منها طهران، وحوالي 20 موقع عسكري، بهم مناطق إنتاج الصواريخ».

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إسرائيل إيران المجال الجوي الايراني منظومات الدفاع الجوي الإيرانية طهران

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