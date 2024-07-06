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200 ألف مصاب في مصر، نصائح لمرضى السكتة الدماغية

طب، فيتو
طب، فيتو
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وجه الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس نصائح لحالات الإصابة بـ السكتة الدماغية

200 ألف مصاب بالسكتة الدماغية

وقال خلال مداخلة له عبر القناة الأولى المصرية، إن هناك 200 ألف مصاب في السنة بـ السكتة الدماغية وهو يعد عدد كبير نتيجة مرض الضغط والسكر والكوليسترول.

وأشار إلى أن من أهم النصائح هو التوجه سريعا إلى الطبيب والتشخيص الصحيح فإذا شعر الشخص باضطراب في درجة الوعي أو حدوث مشكلات في النطق أو الحركة عليه التوجه إلى أقرب مستشفى مجهزة يوجد بها جهاز أشعة مقطعية ويتم توجيه المريض لاستكمال العلاج.

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جامعة عين شمس السكتة الدماغية مرض الضغط مستشفيات جامعة عين شمس

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