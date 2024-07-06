200 ألف مصاب في مصر، نصائح لمرضى السكتة الدماغية
وجه الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس نصائح لحالات الإصابة بـ السكتة الدماغية.
200 ألف مصاب بالسكتة الدماغية
وقال خلال مداخلة له عبر القناة الأولى المصرية، إن هناك 200 ألف مصاب في السنة بـ السكتة الدماغية وهو يعد عدد كبير نتيجة مرض الضغط والسكر والكوليسترول.
وأشار إلى أن من أهم النصائح هو التوجه سريعا إلى الطبيب والتشخيص الصحيح فإذا شعر الشخص باضطراب في درجة الوعي أو حدوث مشكلات في النطق أو الحركة عليه التوجه إلى أقرب مستشفى مجهزة يوجد بها جهاز أشعة مقطعية ويتم توجيه المريض لاستكمال العلاج.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.