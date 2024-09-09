HSBC يرفع حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان لـ 350 ألف جنيه

رفع بنك إتش إس بي سي HSBC حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان، كريدت كارد، ليصل أعلى حد في الشراء الخارجي لـ 350 ألف جنيه، مقارنة بـ 200 ألف جنيه في السابق.

وبحسب الموقع الإلكتروني لبنك HSBC، زاد حد الشراء الدولي من الخارج على بطاقة ائتمان HSBC Premier Mastercard لـ 350 ألف جنيه، ومن الداخل 100 ألف جنيه، وارتفع حد الشراء الدولي على بطاقة HSBC Advance Mastercard - HSBC Visa Platinum إلى 250 ألف جنيه من 175 ألف في السابق، ومن الداخل 100 ألف جنيه، شهريا.

كما سمح بنك إتش إس بي سي بزيادة حد الشراء الدولي في الخارج عبر بطاقات الائتمان HSBC Visa Evolution /Cashback إلى 175 ألف جنيه شهريا من 125 ألف في السابق، وعند ما يعادل 100 ألف جنيه في الشراء الدولي من داخل مصر.

و أبقي البنك البريطاني على حدود السحب النقدي من خارج مصر على بطاقات الائتمان عند 250 دولارا، شهريا.