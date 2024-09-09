الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

HSBC يرفع حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان لـ 350 ألف جنيه

Hsbc بنك
Hsbc بنك

رفع  بنك إتش إس بي سي HSBC حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان، كريدت كارد، ليصل أعلى حد في الشراء الخارجي لـ 350 ألف جنيه، مقارنة بـ 200 ألف جنيه في السابق.

وبحسب الموقع الإلكتروني لبنك HSBC، زاد حد الشراء الدولي من الخارج على بطاقة ائتمان  HSBC Premier Mastercard  لـ 350 ألف جنيه، ومن الداخل 100 ألف جنيه، وارتفع حد الشراء الدولي على بطاقة  HSBC Advance Mastercard - HSBC Visa Platinum  إلى 250 ألف جنيه من 175 ألف في السابق، ومن الداخل 100 ألف جنيه، شهريا.

كما سمح بنك إتش إس بي سي بزيادة حد الشراء الدولي في الخارج عبر بطاقات الائتمان  HSBC Visa Evolution /Cashback  إلى 175 ألف جنيه شهريا من 125 ألف في السابق، وعند ما يعادل 100 ألف جنيه في الشراء الدولي من داخل مصر.

و أبقي البنك البريطاني على حدود السحب النقدي من خارج مصر على بطاقات الائتمان عند 250 دولارا، شهريا.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتش اس بي سي HSBC HSBC اتش اس بي سي بنك اتش اس بي سي بنك HSBC بطاقات الائتمان حدود السحب النقدي كريدت كارد

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في محافظة الفيوم

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية