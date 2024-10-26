مسؤول يكشف متى أخطرت إسرائيل أمريكا بشأن الضربات على إيران

أعطت إسرائيل البيت الأبيض إخطارًا مسبقًا بشأن الضربات الانتقامية على إيران في وقت سابق من مساء الجمعة، وفقًا لمصدر مطلع بحسب شبكة الـ CNN.

يأتي ذلك بعد أسابيع من المحادثات بشأن تجنب توجيه ضربات لإيران من شأنها إشعال صراع إقليمي أوسع في المنطقة.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بالهجوم على إيران قبل وقوعه بوقت قصير.

ونقلت فوكس نيوز عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، شون سافيت، قوله: «بحسب فهمنا، إسرائيل تنفذ ضربات محددة ضد أهداف عسكرية في إيران كجزء من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وردًّا على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر».

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في ما نقلته عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع على المحادثات أن «إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا قبل تنفيذ ضرباتها في إيران».

وقال المسؤول الأميركي: «كنا على علم مسبق».

ولم يحدد المسؤول مدى الفترة الزمنية التي علمت فيها الولايات المتحدة بالهجوم قبل تنفيذه، أو ما إذا كانت إسرائيل قد نقلت المعلومات عن الأهداف المستهدفة.

ويتواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليًا في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، ولا يخطط مستشاروه في الوقت الراهن للاجتماع في غرفة العمليات.

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الإجراء بأنه "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية" في إيران، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما هي المواقع التي تم استهدافها بالتحديد.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن قواته «تهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران، وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة»، على حد قوله.

وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها».

وأشار إلى أن «الجيش يجري تقييمًا متواصلًا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية»، مضيفا: «يجب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور عن أي جديد بشكل فوري».