هيئة البث الإسرائيلية تكشف سر اختيار تل أبيب هذا التوقيت لمهاجمة إيران

قصف إيران، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، رسميًّا بدء تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "ردًّا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل النظام في إيران ضد إسرائيل في الوقت الحالي، تنفذ قوات الدفاع الإسرائيلية ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران".

وأفادت الإذاعة أن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية، سر اختيار التوقيت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب كانت إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران في الأيام الأخيرة، لكن الهجوم تم تأجيله بسبب الظروف الجوية، مشيرة إلى أن «الظروف كانت مهيأة الليلة، وانفتحت نافذة زمنية، وانطلقت عملية مهاجمة إيران».

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المجلس الوزاري المصغر صادق على الهجوم في إيران خلال مناقشة هاتفية مساء الجمعة.

ونشر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صورة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وكبار جنرالات الجيش الإسرائيلي يتابعون الهجوم من قاعدة كرياه العسكرية في تل أبيب.

كما نُشرت صورة لرئيس الأركان الإسرائيلي هاليفي يشرف على الهجوم في إيران من مقر قيادة سلاح الجو مع قائد سلاح الجو تومر بار.

وفي بيان صادر عنه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه «ينفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران»، وذلك بعد ورود تقارير عن سماع دوي انفجارات في طهران.

وأشار إلى أن الضربات تأتي ردًّا على إيران التي «تهاجم إسرائيل بلا هوادة، منذ السابع من أكتوبر الجاري، على سبع جبهات - بما في ذلك الهجمات المباشرة من الأراضي الإيرانية».

وأضاف البيان أنه «مثل أي دولة ذات سيادة أخرى في العالم، فإن لدولة إسرائيل الحق والواجب في الرد»، محذرًا من أن «قدراته الدفاعية والهجومية مستنفرة بالكامل».

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، أطلقت إيران وابلًا من الصواريخ على إسرائيل بعد مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله.