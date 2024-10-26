البيت الأبيض: ندرك أن إسرائيل تهاجم إيران في إطار الدفاع عن النفس

قصف إيران، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض شون سافيت بأن واشنطن تدرك أن إسرائيل تهاجم إيران في إطار حقها بالدفاع عن النفس، وردًّا على الهجوم الإيراني مطلع أكتوبر الجاري.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض شون سافيت: "نحن ندرك أن إسرائيل تنفذ ضربات محددة ضد أهداف عسكرية في إيران كممارسة للدفاع عن النفس وردا على هجوم الصواريخ الباليستية الإيرانية ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر".

وتابع: "نحيلكم إلى الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليتهم".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أفادت بأن إسرائيل كانت على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة قبل بدأ الهجوم على إيران.

وقالت الصحيفة: "قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران، كان هناك تنسيق كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة، رغم التسريبات التي خرجت من البنتاجون في الأيام الأخيرة بشأن الاستعدادات الإسرائيلية".

شن الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هجومًا على العاصمة الإيرانية طهران، معلنًا أن هجومه جاء ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بان الكابينت الأمني السياسي صوَّت هاتفيًّا على قصف إيران.