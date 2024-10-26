إعلام إسرائيلي: الهجوم على إيران تم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن إسرائيل كانت على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة قبل بدأ الهجوم على إيران.



وقالت الصحيفة: "قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران، كان هناك تنسيق كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة، رغم التسريبات التي خرجت من البنتاجون في الأيام الأخيرة بشأن الاستعدادات الإسرائيلية".

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية بحسب "الحرة"، الجمعة، إن البنتاجون "على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران".