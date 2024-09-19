طريقة عمل الليمون المخلل، جاهز للأكل بعد 5 أيام

طريقة عمل الليمون المخلل، من أشهر أنواع المخلل، الذي تحاول كل ست بيت أن تجيد طريقة عمله، بدلا من شراءه جاهز، خاصة أن أسعار الليمون انخفضت هذه الأيام بشكل كبير.

ويعد هذا هو التوقيت المناسب لعمل الليمون المخلل، للتوفير في الميزانية من جهة، ولضمان جودة مكوناته من جهة أخرى.



وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل الليمون المخلل المعصفر.

مكونات عمل الليمون المخلل



1 كيلو ليمون

1/2 كيلو ليمون للعصر

عصفر

حبة البركة

زيت زيتون

ملح خشن

مبشور جزرتين

شطة حسب الرغبة

الليمون المخلل

طريقة عمل الليمون المخلل المعصفر

اعصري نصف كيلو الليمون، وضيفي قشره لكيلو الليمون الذي ستقومين بتخليله، لأنه سيتعامل نفس معاملته.

ضعي كيلو الليمون المضاف له قشر الليمون، في وعاء واغمريه بالماء، حتى يغطيه الماء تماما، ارفعي الوعاء على النار، واتركيه يغلي، حوالي ربع ساعة.

صفي الليمون بعد ذلك من الماء الساخن، وضعيه في ماء مثلج، حتى يحتفظ بقوامه، ثم صفيه من الماء

ضيفي كمية من الماء الفاتر لليمون، بحيث يتم تغطيته بالماء، واتركيه في هذا الماء لمدة 3 ايام، مع تغيير الماء مرتين في اليوم.

بعد مرور الثلاث أيام، احضري بولة كبيرة، وضعي فيها الملح والعصفر والجزر وحبة البركة، واخلطيهم جيدا، وضعي جزء من هذه الخلطة في قاع برطمان التخليل

صفي الليمون من ماء النقع، وشقي كل ليمونه من الاعلى، بعلامة (x)، ثم ضعي الخلطة داخل الفتحة.

رصي الليمون في البرطمان، دون الضغط عليه بشدة.

اغلي لتر من الماء، ثم اتركيه ليبرد، حتى تحصلي على ماء معقم، ثم ضيفي له 6 ملاعق كبيرة ملح، ونصف كوب خل، ليكون لديكي سائل التخليل.

اسكبي عصير الليمون في البرطمان، ثم ضيفي سائل التخليل، حتى يغمره تماما، ويغطيه تماما.

ضيفي بعد ذلك ما تبقي من خلطة الليمون المعصفر على السطح، وغطي سطح البرطمان بالقليل من الزيت، ثم اغلقي البرطمان جيدا.

لا تفتحي البرطمان قبل 5 أيام.



طريقة عمل الجزر المخلل



مخلل الجزر

ولأن الجزر من أنواع الخضروات التي تتميز بأنها يمكن تقديمها مخللة، والكثيرين يعشقون طعم الجزر المخلل، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الجزر المخلل.



مكونات عمل مخلل الجزر الاحترافي

1 كيلو جزر

ربع كوب خل أبيض

1 لتر ماء

ملعقة كبيرة سكر

5 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

1 ملعقة صغيرة حبوب كزبرة

1 ملعقة صغيرة حبوب خردل

1 عود قرفة

4 فصوص ثوم

1 شريحة ليمون

طريقة تحضير وخطوات عمل مخلل الجزر

1. اغسلي الجزر جيدًا وقشره.

2. قطّعي الجزر إلى شرائح رفيعة أو مكعبات.

3. في قدر، ضعي الماء والخل والسكر والملح والشطة (إذا كنت ترغبين في ذلك) وحبوب الكزبرة وحبوب الخردل والقرفة.

4. اتركي المزيج يغلي على نار متوسطة، ثم خفّفي النار واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق.

5. أضيفي الثوم وشريحة الليمون إلى المزيج.

6. ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد.

7. ضعي الجزر في برطمان معقم.

8. اسكبي مزيج التخليل فوق الجزر، مع التأكد من تغطيتها بالكامل.

9. أغلق البرطمان بإحكام واتركه في مكان بارد ومظلم لمدة أسبوع على الأقل.

خطوة اختيارية: يمكنك نقع الجزر في ماء ساخن كخطوة أولى؛ لتسريع عملية التخليل، لمدة 15 دقيقة، ثم يمكنك بعد ذلك تصفيته من الماء، ووضعه في البرطمان، واستكمال خطوات التخليل.



نصائح هامة قبل تخليل الجزر

* يمكنك إضافة المزيد من التوابل إلى مزيج التخليل حسب الرغبة، مثل الفلفل الأسود أو الكزبرة المطحونة أو الكمون.

* تأكدي من استخدام برطمان معقم لمنع نمو البكتيريا.

* يمكنك تخزين مخلل الجزر في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أشهر.