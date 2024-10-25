الأهلي السعودي يتلقى ضربة موجعة قبل ديربي جدة أمام الاتحاد

تلقى أهلي جدة السعودي ضربة موجعة بإصابة حارس مرماه السنغالي إدوارد ميندي خلال مباراة الفريق أمام نادي الأخدود في الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

وغادر ميندي أرض الملعب في نهاية الشوط الأول، قبل أن يطالب الجهاز الفني باستبداله بين الشوطين، وهو ما استجاب له المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي أقحم عبد الرحمن الصانبي بديلًا للحارس السنغالي في بداية الشوط الثاني.

وكان ميندي، الذي تغيب عدة مباريات للأهلي في بداية الموسم بسبب الإصابة، تصدى لركلة جزاء للاعب الأخدود غودوين الذي نجح في التسجيل من الكرة التي ارتدت من ميندي.

وتعادل فريق أهلي جدة مع نظيره الأخدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب “مدينة الملك عبد الله” في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت الدقيقة 6+45 ركلة جزاء ضائعة لفريق الأخدود عن طريق سافيور جودوين، قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة من الوقت البدل الضائع.

وفي الشوط الثاني نجح رياض محرز في تسجيل هدف التعادل لفريق أهلي جدة في الدقيقة 62.

تشكيل الأهلي أمام الأخدود

ترتيب الأهلي والأخدود في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يتواجد فريق الأهلي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقاط، بينما يتقدم فريق الأخدود إلي المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

ويلتقي فريقا الأهلي والاتحاد في ديربي مدينة جدة الخميس المقبل لحساب الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.