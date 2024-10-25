أهلي جدة يتعادل 1ـ1 مع الأخدود بالدوري السعودي (صور)

تعادل فريق أهلي جدة مع نظيره الأخدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب “ مدينة الملك عبدالله” في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت الدقيقة 6+45 ركلة جزاء ضائعة لفريق الأخدود عن طريق سافيور جودوين، قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة من الوقت البدل الضائع.

وفي الشوط الثاني نجح رياض محرز في تسجيل هدف التعادل لفريق أهلي جدة في الدقيقة 62.

تشكيل الأهلي أمام الأخدود

ترتيب الأهلي والأخدود في الدوري السعودي



وبتلك النتيجة يتواجد فريق الأهلي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقاط، بينما يتقدم فريق الأخدود إلي المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.