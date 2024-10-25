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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة إسبانيول وإشبيلية بالدوري الإسباني

فريق إشبيلية،فيتو
فريق إشبيلية،فيتو

أعلنا المديران الفنيان لفريقا إشبلية وإسبانيول التشكيل الرسمي لمباراة الليله   والتي تقام على ملعب ستبج فرونت، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-25.

تشكيل اسبانيول أمام إشبيلية 

تشكيل إشبيلية أمام إسبانيول 

 


موقف الفريقين بالدوري الاسباني 


يتواجد إشبيلية في المركز الـ 13برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، إذ حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى 4 هزائم.

على الجانب الآخر يتواجد إسبانيول في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط من 10 مباريات حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وتلقى 6 هزائم.

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