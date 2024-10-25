السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة ماينز وبروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

فريق ماينز،فيتو
فريق ماينز،فيتو

أعلن المديران الفنيان لمباراة ماينز وبوروسيا مونشنجلادباخ، التشكيل الرسمي للمباراة التي تقام  في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

تشكيل ماينز أمام وبوروسيا مونشنغلادباخ

 

تشكيل وبوروسيا مونشنجلادباخ أمام ماينز 

ترتيب ماينزو بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني 

يتواجد فريق ماينز قبل هذه المباراة في المركز الثاني عشر بـ 8 نقاط، ويتواجد بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الحادي عشر بـ 9 نقاط.

[system-code:ad:autoads]]

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الألماني بروسيا مونشنجلادباخ بوروسيا مونشنجلادباخ بايرن ميونيخ باير ليفركوزن ماينز مونشنجلادباخ

مواد متعلقة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على دلفي في بطولة الدوري

إصابة رباعي الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 10 - 2024 والقنوات الناقلة

بعثة الأهلي تصل مطار أبوظبى استعدادا للعودة للقاهرة بعد الفوز بالسوبر المصري (فيديو)

من حقكم تفرحوا ولكن، الخطيب يوجه رسالة للاعبي الأهلي بعد الفوز بالسوبر المصري

الشناوي: الجيل الحالي يواصل كتابة التاريخ وشكرًا للجماهير

شوبير: قدمنا بطولة قوية ونستحق عليها كأس السوبر ونهدي اللقب للجماهير

عطية الله: سعيد بأول ألقابي مع الأهلي وأتمنى أن أكون عنصرا مؤثرا في كل البطولات

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

إيران VS إسرائيل، ما هي القدرات العسكرية للجيشين؟

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads