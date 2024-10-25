السبت 26 أكتوبر 2024
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اقتصاد

وزير الاستثمار: الحكومة ملتزمة بالتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة

المهندس حسن الخطيب,
المهندس حسن الخطيب, فيتو

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التزام الحكومة المصرية  بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، كجزء من استراتيجيتها للتحول الأخضر، مما يعكس تركيزًا قويًا على الاستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري، ويأتي ذلك خلال   زيارته الخارجية الحالية إلي الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويأتي الاجتماع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية، والسفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية 

ومن الجانب الأمريكي، كوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط، و هشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر

الحكومة قامت بتنفيذ خطة لدعم الاستثمارات في مجال الطاقة

ولفت  إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لزيادة مستويات الإنتاج ودعم الاستثمارات في مجال الطاقة، مع تقديم حوافز خاصة للشركات الصغيرة.

حسن الخطيب: الدولة لديها رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار

وزير الاستثمار: مصر الوجهة الأفضل للشركات العالمية لتوافر العمالة الماهرة والبنية التحتية الجيدة

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