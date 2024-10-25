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اقتصاد

وزير الاستثمار: مصر الوجهة الأفضل للشركات العالمية لتوافر العمالة الماهرة والبنية التحتية الجيدة

جانب من اللقاء, فيتو
جانب من اللقاء, فيتو

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارةالخارجية، أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار بعد إعادة التقييم الأخيرة للعملة، مع توافر العمالة الماهرة والبنية التحتية الجيدة، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة في تعزيز عملياتها الإنتاجية والتصديرية.

 

جاء ذلك خلال مشاركة  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري، خلال زيارته الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. 

 

ويأتي الاجتماع  بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية، والسفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية 

ومن الجانب الأمريكي، كوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط، و هشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر

 

وزير الاستثمار: أهمية التجارة المفتوحة لزيادة الصادرات

وأشار  إلى أهمية التجارة المفتوحة لزيادة الصادرات، وأنه من الضروري تسهيل عمليات الاستيراد ودعم نمو الصادرات، حيث وضعت الحكومة أهدافًا محددة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي.

 

أهمية الرقمنة والتكنولوجيا في تحسين الإجراءات وتبسيط العمليات التجارية

ونوه الوزير إلى أهمية الرقمنة والتكنولوجيا في تحسين الإجراءات وتبسيط العمليات التجارية، مع الإشارة إلى أن الخطوات الفورية تشمل التعاون مع وزارة المالية لتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت المستغرق

وزير الاستثمار: مصر تتمتع بميزة تنافسية في الصناعات كثيفة العمالة

حسن الخطيب: الدولة لديها رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار

 

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