فوائد زيت الأرجان، يقلل علامات الشيخوخة ويعزز صحة القلب

يمكن تناول زيت الأرجان وتطبيقه على البشرة أو الشعر أو الأظافر، وقد يدعم صحة القلب ويقلل من علامات الشيخوخة.

كان زيت الأرجان عنصرًا أساسيًّا في الطهي في المغرب لعدة قرون - ليس فقط بسبب نكهته الجوزية الدقيقة ولكن أيضًا بسبب مجموعة واسعة من الفوائد الصحية المحتملة.

يتم استخراج هذا الزيت النباتي الطبيعي من حبات ثمرة شجرة الأرجان.

على الرغم من أن زيت الأرجان موطنه الأصلي المغرب، إلا أنه يستخدم الآن في جميع أنحاء العالم لمجموعة متنوعة من التطبيقات الطهوية والتجميلية والطبية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية

يتكون زيت الأرجان في المقام الأول من الأحماض الدهنية ومجموعة متنوعة من المركبات الفينولية.

تأتي غالبية محتوى الدهون في زيت الأرجان من حمض الأوليك وحمض اللينوليك.

ويأتي ما يقرب من 29-36٪ من محتوى الأحماض الدهنية في زيت الأرجان من حمض اللينوليك، أو أوميغا 6، مما يجعله مصدرًا جيدًا لهذا المغذي الأساسي.

حمض الأوليك، على الرغم من أنه ليس ضروريًا، يشكل 43-49% من تركيبة الأحماض الدهنية في زيت الأرجان وهو أيضًا دهون صحية للغاية، ويوجد حمض الأوليك أيضًا في زيت الزيتون، وهو مشهور بتأثيره الإيجابي على صحة القلب.

بالإضافة إلى ذلك، يعد زيت الأرجان مصدرًا غنيًا بفيتامين E، وهو ضروري لصحة البشرة والشعر والعينين، ويتمتع هذا الفيتامين أيضًا بخصائص مضادة للأكسدة قوية.

له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات

من المرجح أن تكون المركبات الفينولية المختلفة في زيت الأرجان مسؤولة عن معظم قدراته المضادة للأكسدة والالتهابات.

يعد زيت الأرجان غنيًا بفيتامين E، أو توكوفيرول، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويعمل كمضاد للأكسدة قوي لتقليل التأثيرات الضارة للجذور الحرة.

تلعب المركبات الأخرى الموجودة في زيت الأرجان، مثل CoQ10 والميلاتونين والستيرولات النباتية، دورًا أيضًا في قدرته المضادة للأكسدة.

تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن أيضًا وضع زيت الأرجان مباشرة على البشرة لتقليل الالتهاب الناجم عن الإصابات أو العدوى.

يعزز صحة القلب

يعد زيت الأرجان مصدرًا غنيًا بحمض الأوليك، وهو دهون أحادية غير مشبعة من أوميغا 9.

يوجد حمض الأوليك أيضًا في العديد من الأطعمة الأخرى، بما في ذلك الأفوكادو وزيت الزيتون، وغالبًا ما يُنسب إليه الفضل في التأثيرات الوقائية للقلب.

لاحظت إحدى الدراسات أن زيت الأرجان كان مماثلًا لزيت الزيتون في قدرته على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تأثيره على مستويات مضادات الأكسدة في الدم.

في دراسة أخرى، ارتبط تناول كمية أكبر من زيت الأرجان بانخفاض مستويات الكوليسترول "الضار" LDL وارتفاع مستويات مضادات الأكسدة في الدم.

فوائد الأرجان لمرض السكري

تشير بعض الأبحاث إلى أن زيت الأرجان قد يساعد في الوقاية من مرض السكري.

أسفرت الدراسات عن انخفاض كبير في كل من نسبة السكر في الدم أثناء الصيام ومقاومة الأنسولين بعد تناول نظام غذائي عالي السكر إلى جانب زيت الأرجان.

تنسب هذه الدراسات هذه الفوائد إلى حد كبير إلى محتوى الزيت من مضادات الأكسدة.

تأثيرات مضادة للسرطان

قد يبطئ زيت الأرجان نمو وتكاثر بعض الخلايا السرطانية.

طبقت إحدى الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار مركبات البوليفينول من زيت الأرجان على خلايا سرطان البروستاتا، وثبت أن المستخلص يمنع نمو الخلايا السرطانية بنسبة 50% مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وفي دراسة أخرى أجريت على أنابيب الاختبار، أدى خليط من زيت الأرجان وفيتامين E إلى زيادة معدل موت الخلايا في عينات خلايا سرطان الثدي والقولون.

يقلل من علامات شيخوخة الجلد

أصبح زيت الأرجان بسرعة مكونًا شائعًا للعديد من منتجات العناية بالبشرة.

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول زيت الأرجان في النظام الغذائي قد يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

كما أنه قد يدعم إصلاح وصيانة الجلد الصحي عند وضعه مباشرة على البشرة، وبالتالي تقليل العلامات المرئية للشيخوخة.

تظهر بعض الدراسات أن زيت الأرجان - سواء عن طريق تناوله أو إعطائه مباشرة - فعال في زيادة مرونة الجلد وترطيبه لدى النساء بعد انقطاع الطمث.