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رياضة

الدوري السعودي، النصر يتعادل مع الخلود 2ـ2 في الشوط الأول

النصر والخلود
النصر والخلود

انتهي الشوط الأول بين فريق النصر والخلود بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2ـ2، في المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل ماوليدا الهدف الأول والثاني لصالح الخلود في الدقائق 12 و28.

 بينما سجل أهداف فريق النصر كل من لابورت وتاليسكا علي الترتيب في الدقائق 16و 24. 

ويغيب كريستيانو رونالدو عن فريق النصر أمام الخلود، بسبب تفضيل بيولي مدرب العالمي إراحة  النجم البرتغالي. 

تشكيل النصر أمام الخلود 

القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في الدوري السعودي
تبث مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC الرياضية، وسيتم إذاعة مباراة الخلود والنصر عبر SSC1 SD بتعليق عائد العصيمي، وSSC1 HD بتعليق فارس عوض وأحمد النفيسة.

 ترتيب النصر والخلود في الدوري السعودي

وقبل المباراة، يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط.

ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد الفوز بـ 4 مباريات متتالية على الاتفاق ثم الوحدة والعروبة والشباب في الدوري.

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موعد مباراة الخلود ضد النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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